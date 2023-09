Tämän päivän Wordle-vastaus: Vispilä

Jos pelaat Wordleä tänään ja tarvitset vähän apua, me tarjoamme sinulle apua. Wordlen vastaus syyskuun 12. päivälle on viisikirjaiminen sana, ja meillä on joitain vihjeitä, jotka ohjaavat sinut oikeaan suuntaan. Sinun on tiedettävä seuraavat asiat:

Tässä sanassa on yksi vokaali.

Tämän päivän sana alkaa W:llä.

Tässä sanassa ei ole toistuvia kirjaimia.

Tämä sana on keittiötyökalun tyyppi, jolla voidaan sekoittaa asioita ja tehdä niistä pörröisiä.

Jos et ole vieläkään varma, vastaus on Vispilä. Se vei melkein kaikki arvauksemme, mutta onnistuimme saamaan sen juuri ajoissa, kun yksi arvaus oli jäljellä. Älä unohda jakaa Wordle-vastaustasi, kun olet valmis, mutta muista olla pilaamatta sitä muille!

Wordle on saavuttanut valtavan suosion sen julkaisun jälkeen lokakuussa 2021. Miljoonat pelaajat kirjautuvat sisään joka päivä testatakseen sanojen arvaustaitojaan. Pelin menestys johti kloonien lisääntymiseen sovelluskaupoissa. Dan Wardlen kehittämä alkuperäinen Wordle on kuitenkin edelleen suosikki pelaajien keskuudessa.

Mielenkiintoisessa tapahtumien käänteessä New York Times osti Wordlen julkistamattomalla seitsennumeroisella summalla. Peli kuuluu nyt sanomalehden verkkopelien sateenvarjon alle. Vaikka hankinta on tuonut mukanaan kulissien takana tapahtuvaa kehitystä, itse peli on säilynyt vapaana ja ennallaan.

Huolimatta joistakin alkuvaiheen siirtoongelmista ja töykeiden sanojen poistamisesta sanakirjasta, Wordle kiehtoo edelleen pelaajat yksinkertaisella mutta koukuttavalla pelillään. Joten jatka arvailua ja pidä hauskaa Wordlen pelaamisessa!

Määritelmät: