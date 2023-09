Wordle 811 Vastaus: 8. syyskuuta

Tämän päivän Wordle-palapeli tarjoaa ainutlaatuisen käänteen tavallisiin strategioihin. Pelin alkuaikoina pelaajat luottivat usein vokaalipitoisiin sanoihin, kuten "ääni" tai "kohoa" lähtökohtana. Uskottiin, että jos sana sisälsi tärkeimmät vokaalit, loput olisi helppo selvittää. Pelaajat huomasivat kuitenkin pian, että konsonantit olivat tärkeämpi rooli.

Tänään meillä on harvinainen tilaisuus palata vokaalipainotteiseen strategiaan. Tämän palapelin sana on epäselvä ja sisältää kolme erilaista vokaalia. Se on yleinen sana, joka välttää epätavallisten kirjainten käyttöä. Suositeltava lähestymistapa on aloittaa vokaalitiheällä sanalla ja sitten käyttää kirjainten poistotekniikkaa.

Tässä on joitain arvokkaita vihjeitä tämän päivän pulman ratkaisemiseen auttaaksemme sinua:

1. Sana alkaa R-kirjaimella.

2. Se sisältää kolme vokaalia.

3. Sana päättyy kirjaimeen E.

4. Toinen sanan vokaali on O.

5. Sanan viimeinen vokaali on U.

Jos harkitset huolellisesti näitä vihjeitä, vastauksen pitäisi olla käden ulottuvilla. Jos kuitenkin huomaat olevasi jumissa, vieritä alas löytääksesi ratkaisun.

SPOILERIVAROITUS! Jatka lukemista vain, jos etsit vastausta tämän päivän Wordlen palapeliin.

Tämän päivän sana on "ROUSE". Se tarkoittaa "herättää joku tai tehdä joku aktiivisemmaksi tai innostuneeksi". Muista liittyä taas huomenna saadaksesi lisää vinkkejä ja vihjeitä.

Määritelmät:

– Vokaali: Puheääni, joka tuotetaan avoimella äänikanavalla, jolloin ilma virtaa tasaisesti ilman keskeytyksiä.

– Konsonantti: Puheääni, joka syntyy äänikanavan supistumisen tai tukkeutumisen seurauksena.

– Epäselvä: Ei tunnettu tai vaikea ymmärtää.

