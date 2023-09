Microsoft Paint saa taustan poistotyökalun Windows 11:ssä

By

Microsoft on julkaissut päivitetyn version Paint-sovelluksesta Windows 11 Insider -koontiversioille, ja se esittelee uuden taustan poistotyökalun. Teknologiajätti ilmoitti päivityksestä live-blogissaan ja totesi, että Paintin uusin versio sisältää ominaisuuden, joka voi poistaa taustan mistä tahansa kuvasta vain napin painalluksella.

Taustan poistotyökalu löytyy työkalupalkin "Kuva"-osiosta, joka on merkitty "Poista tausta" -painikkeeksi. Käyttäjät voivat joko antaa työkalun tunnistaa kuvan kohteen automaattisesti tai valita manuaalisesti alueen, jonka he haluavat poistaa, käyttämällä valintatyökalua. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on helpottaa käyttäjien muokata ja käsitellä kuvia Paint-sovelluksessa.

Paintin päivitetty versio, nimeltään versio 11.2306.30.0, on parhaillaan tulossa Windows 11 Insiders -käyttöjärjestelmään Dev- ja Canary-kanavilla. Sen odotetaan kuitenkin tulevan kaikkien loppukäyttäjien saataville lähitulevaisuudessa.

Ennen tämän päivityksen julkaisemista Microsoft oli aiemmin julkaissut samasta päivityksestä toisen version (11.2306.28.0), joka sisälsi virheen, jossa luottamuksellisuusbanneri vuoti. Yritys on sittemmin käsitellyt ja korjannut tämän ongelman varmistaen, että uusin versio on virheetön.

Microsoft testaa parhaillaan taustalla olevaa poistotyökalua valitun Windows Insider -ryhmän kanssa ja pyytää aktiivisesti palautetta yhteisöltä. Tämä palaute auttaa yritystä parantamaan työkalua edelleen ennen kuin se julkaistaan ​​virallisesti kaikille loppukäyttäjille.

Tällä uudella lisäyksellä Microsoft parantaa Paint-sovelluksen ominaisuuksia ja tekee siitä käyttäjäystävällisemmän Windows 11 -käyttäjille, jotka työskentelevät usein kuvien kanssa. Taustan poistotyökalu yksinkertaistaa ei-toivottujen taustojen poistamista kuvista, jolloin käyttäjät voivat luoda sovelluksessa hienostuneempia ja ammattimaisempia kuvia.

