Ilta Rossissa: Maku Italiasta Seasons-ravintolassa

Ylellinen Seasons-ravintola InterContinental-hotellissa Ballsbridgessä, Dublin 4:ssä, tarjoaa tässä kuussa ainutlaatuisen italialaisen ruokailukokemuksen. Italiasta kotoisin oleva pääkokki Alberto Rossi tuo ruokalistalle osaamisensa ja rakkautensa italialaista ruokaa kohtaan. The Irish Times Food & Drink Clubin jäsenillä on eksklusiivinen mahdollisuus osallistua tapahtumaan nimeltä "An Evening at Rossi's" 21. syyskuuta klo 6.

Tapahtumassa on viiden ruokalajin maistelumenu, joka on saanut inspiraationsa paikallisista italialaisista ruoista. Asiakkaat voivat nauttia perhetyylisestä antipasti-valikoimasta, jota seuraa primi, pääruoka ja jälkiruoka, joista jokaisella ruokalajilla on vaihtoehtoja. Herkullisen ruoan lisäksi tarjolla on tervetuliaisjuoma, viiniparit ja jälkiruokacocktail. Keittiömestari Rossi itse esittelee jokaisen ruuan keskustelemalla sen historiasta ja kontekstista.

Tapahtuma on varmasti suosittu, joten lippuja on rajoitetusti. Kiinnostuneet voivat varata paikkansa oheisesta linkistä. Tämä lupaa olla unohtumaton ilta aitoa italialaista ruokaa, jonka keittiömestari Rossin persoonallinen kosketus tekee entistä erikoisemmalle.

Palkinnot ruoka- ja juomaklubin jäsenille

The Irish Times Food & Drink Clubin tilaajilla on mahdollisuus voittaa kaksi uskomatonta palkintoa tässä kuussa Co Wicklowissa. Ensimmäinen palkinto sisältää 10 ruokalajin maistelumenun kahdelle The Strawberry Tree -ravintolassa BrookLodge & Macreddin Villagessa Aughrimissa, ja sen jälkeen yöpymisen. Toinen palkinto tarjoaa yöpymisen kahdelle Sally Gap Bar & Brasseriessa viiden tähden Powerscourt Hotel Resort & Spassa kolmen ruokalajin illallisen ja aamiaisen kera. Kiinnostuneet voivat osallistua kilpailuihin klikkaamalla annettuja linkkejä.

Onnittelut Edel Troylle, joka voitti kahden hengen yöpymisen The Eccles Hotel & Spassa Glengarriffissa, Co Corkissa, ja Gerry Murphylle, joka voitti illallisen neljälle Neighborhood-ravintolassa Naasissa Co Kildaressa. Nämä onnekkaat voittajat saavat epäilemättä nauttia ainutlaatuisista ja ihastuttavista ruokailukokemuksista näissä tunnetuissa laitoksissa.

Tämän viikonlopun Irish Times Magazinessa kokki ja ravintoloitsija Sunil Ghai jakaa reseptejä uudesta keittokirjastaan ​​Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Lehdessä on myös artikkeli Corinna Hardgravelta, joka uskoo löytäneensä uuden Michelin-tähtiehdokkaan Kilkennyn kaupungista. John Wilson lähtee etsimään Bordeaux'n viinejä pienellä budjetilla. Lisäksi Grainne O'Keefe ja Lilly Higgins tarjoavat lehdessä reseptejä runsaisiin syysruokiin.

