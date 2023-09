Päivitä ajoneuvosi langattomalla AUTO-VOX CS-2 -peruutuskamerasarjalla

By

Jos tarvitset luotettavan ja helposti asennettavan peruutuskameran ajoneuvoosi, etsi AUTO-VOX CS-2. Tämä langaton varmuuskopiokamerajärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan suoraa videokuvaa takakamerasta suoraan kojelautaan asennettuun näyttöön, mikä helpottaa ajoneuvon ohjaamista ahtaissa tiloissa ja onnettomuuksien ehkäisyä.

AUTO-VOX CS-2:ssa on useita tärkeitä ominaisuuksia, jotka erottavat sen markkinoiden muista vaihtoehdoista. Ensinnäkin se tarjoaa langattoman tiedonsiirtoalueen jopa 33 jalkaan, mikä varmistaa vakaan ja keskeytymättömän videosyötön. Itse kamera on IP68 vesi- ja pölytiivis, joten se sopii käytettäväksi erilaisissa sääolosuhteissa. Lisäksi 4.3 tuuman LCD-näyttö hyödyntää digitaalista signaalitekniikkaa, joka takaa selkeän ja tasaisen kuvansiirron.

Yksi CS-2:n erottuvista ominaisuuksista on sen säädettävät pysäköintiohjeet, jotka näkyvät suoraan näytössä. Nämä ohjeet auttavat sinua arvioimaan tarkasti etäisyyden ja sijainnin pysäköinnin aikana, mikä vähentää törmäysriskiä. Lisäksi kamera tarjoaa laajan, 110°:n katselukulman, mikä varmistaa, että sinulla on kattava näkymä ajoneuvosi taakse. Jopa heikossa valaistuksessa CS-2 on erinomainen yönäkökykynsä ansiosta.

AUTO-VOX CS-2:n asentaminen on helppoa, eikä kameran ja näytön välillä tarvita johtoja. Kiinnitä kamera vain takarekisterikilpeen tai muuhun sopivaan paikkaan ja kiinnitä näyttö kojelautaan tai tuulilasiin mukana toimitetuilla imukupeilla. Ajatpa sitten sedanilla, maastoautolla, kuorma-autolla tai matkailuautolla, CS-2 on monipuolinen ja kätevä vaihtoehto ajoneuvon päivittämiseen peruutuskameralla.

Osallistuaksesi arvontaan ja sinulla on mahdollisuus voittaa AUTO-VOX CS-2, osallistu vain alla olevan RafflePress-widgetin kautta. Huomaa, että tämä lahja on vain Iso-Britannian asukkaille. Onnea!

Määritelmät:

– Peruutuskamera: Ajoneuvoon asennettu kamera, joka tarjoaa selkeän näkymän ajoneuvon takana olevalle alueelle ja auttaa kuljettajaa peruutettaessa tai pysäköidessään.

– IP68: Kansainvälinen standardi, joka ilmaisee suojaustason pölyä ja vettä vastaan.

Lähde: Mighty Gadget (ei URL-osoitetta)