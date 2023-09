Apple Watch Series 8: älykellojen vertailukohta

Laitoin äskettäin Apple Watch Series 8:n takaisin ranteeseeni, ja olin iloisesti yllättynyt huomatessani, että se on jopa parempi kuin muistin. Apple Watch tunnetaan erinomaisesta suunnittelustaan ​​ja toimivuudestaan, ja se on varmasti maineensa mukainen.

Yksi Apple Watchin erottavista asioista on sen vaivaton käytettävyys. Sitä on helppo käyttää, käyttää ja omistaa joka suhteessa. Toisin kuin muut älykellot, jotka voivat olla tarpeettomia tai huonosti suunniteltuja, Apple Watchia on ilo käyttää. Sen muotoilu on pysynyt yhtenäisenä ensimmäisestä versiosta lähtien, mikä osoittaa, että Apple sai sen heti alusta alkaen.

Bändi on myös ratkaiseva osa Apple Watchin menestystä. Pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta nauhojen vaihtaminen on helppoa, ja korvakkeiden puuttuminen pitää kotelon kompaktina ja mukavana. Itse pidän parempana Braided Solo Loop -nauhasta, joka on kevyt, vahva, pestävä ja visuaalisesti houkutteleva. Se lisää kellon yleistä suunnittelun estetiikkaa ilman, että se ylittää sitä.

Niille, jotka haluavat käyttää Apple Watchia perinteisen kellon rinnalla, Braided Solo Loop on täydellinen. Se on hillitty ja mukava, joten se on helppo yhdistää toiseen vastakkaisessa ranteessa olevaan kelloon. Mahdollisuus mukauttaa kellotaulua lisää myös sen monipuolisuutta ja houkuttelevuutta.

Kuntoilun ja terveyden seurannan suhteen Apple Watch Series 8 on erinomainen. Se tarjoaa interaktiivisia ilmoituksia, mobiilimaksuja, musiikin hallinnan ja tarkan kuntoseurannan. Kello seuraa harjoituksia automaattisesti, antaa liikehälytyksiä ja palkitsee sinut mitaleilla tavoitteidesi saavuttamisesta. Se myös toimittaa ilmoitukset luotettavasti ja tarjoaa valikoiman erilaisia ​​kellotauluja.

Apple Watchissa on kuitenkin puutteita. Akun kesto ei ole paras, kestää noin kaksi täyttä päivää vähäisellä käytöllä. Unenseuranta ei myöskään ole niin edistynyt kuin kilpailijat, kuten Samsung, jotka tarjoavat yksityiskohtaisempia unenseurantaominaisuuksia.

Kaiken kaikkiaan Apple Watch Series 8 on huippuluokan älykello, joka pitää lupauksensa. Siinä yhdistyvät tyylikäs muotoilu, helppokäyttöisyys ja luotettava toiminnallisuus tarjotakseen poikkeuksellisen käyttökokemuksen. Vaikka sillä voi olla joitain pieniä haittoja, sen vahvuudet ovat paljon suurempia kuin ne.

Lähteet:

– Andy Boxall / Digital Trends