Apple Stock kohtaa teknisiä haasteita markkinoiden turbulenssin keskellä

Applen (AAPL) osakekurssi on laskenut merkittävästi, ja se on menettänyt yli 6 % viimeisen kahden päivän aikana, mikä merkitsee suurinta peräkkäistä laskua 10 kuukauteen. Tämä on johtanut noin 200 miljardin dollarin markkina-arvon menetyksiin maanantain jälkeen. Osakekurssin lasku osuu samaan aikaan Kiinan viranomaisten raporttien kanssa, jotka kehottivat hallituksen työntekijöitä lopettamaan Applen puhelimien käytön. Applen tämänhetkinen ongelma ei kuitenkaan liity sen tuotteisiin tai palveluihin, vaan sen osakekaavioon.

Kuukausi sitten Applen osake saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, jota seurasi jyrkkä laskusuhdanne, jonka kaltaisia ​​ei ollut koskaan ennen nähty. Historialliset trendit viittaavat siihen, että Applen osakkeen heikkous saattaa jatkua ainakin kuukauden. Vaikka osake koki rallin elokuun jälkipuoliskolla, viimeaikainen lasku on pyyhkinyt suurimman osan noista voitoista ja jättänyt osakkeen lähelle usean kuukauden alimmillaan.

Analyytikot ovat ilmaisseet negatiiviset näkymät Applen osakkeista erityisesti iPhone 15:n julkaisutapahtuman johdosta. On havaittu, että Applen osakkeet nousevat tyypillisesti ennen tällaisia ​​tapahtumia, mutta kokevat sen jälkeen myynnin. Neljän vuosikymmenen historialliset tiedot osoittavat, että syyskuu on yleensä haastava kuukausi Applen osakkeille, ja 10 viimeisestä 12 vuodesta osake on tuottanut negatiivista tuottoa iPhonen julkaisun jälkeen.

Yleisestä laskevasta trendistä huolimatta on syytä huomata, että lokakuu on historiallisesti ollut vahva kuukausi Applen osakkeille. Tämä vuosi on kuitenkin poikennut tästä kaavasta. Lisäksi Applen puolustava käyttäytyminen markkinoilla on lisännyt sijoittajien huolenaiheita. Vaikka osake onkin noussut tänä vuonna kunnioitettavasti 35 %, se kalpenee verrattuna muiden teknologiayritysten, kuten Nvidian (210 %) ja Meta Platformsin (150 %) tuottoon.

Apple kohtaa nyt kolmena peräkkäisenä neljänneksenä liikevaihdon hidastuvan vuositasolla. Tämä on saanut analyytikot vertailemaan IBM:ää, joka on toinen teknologiajätti, jonka osakekurssit laskivat samanlaisen taloudellisen kehityksen jakson jälkeen. Tärkeintä on, että Applen on keskityttävä liikevaihdon kasvuun säilyttääkseen osakkeensa arvon kasvuyrityksenä.

Tulevaisuudessa JPMorgan ehdottaa, että jos nykyinen trendi jatkuu, sijoittajat voivat myydä Applen osakkeita iPhone-tapahtuman jälkeen ja suunnata sijoituksiaan yrityksiin, kuten Meta, Microsoft ja Nvidia, joita JPMorganin analyytikot pitävät parhaimpana.

Lähteet: Yahoo Finance