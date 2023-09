Senaatti vahvistaa Gomezin FCC:lle: Päivitys Digital Equitystä

By

Senaatti on äskettäin vahvistanut Mr. Gomezin nimityksen Federal Communications Commissionin (FCC) jäseneksi. Tämä nimitys merkitsee askelta eteenpäin digitaalisen pääoman tavoittelussa Yhdysvalloissa.

Tämän vahvistuksen lisäksi laajakaista- ja verkkoteollisuudessa on viime aikoina tapahtunut muutakin kehitystä. Broadband Infrastructure Playbookiin on lisätty uusi moduuli, joka tarjoaa ohjeita ja parhaita käytäntöjä nopean internetin käytön laajentamiseen. Tämän moduulin tavoitteena on vastata erityisiin haasteisiin, joita heikosti palvelevat yhteisöt kohtaavat digitaalisen kuilun kuromisessa.

Lisäksi Virginiasta on tullut viimeisin osavaltio, joka on julkaissut viiden vuoden laajakaistatoimintasuunnitelmansa. Tässä suunnitelmassa hahmotellaan strategioita ja tavoitteita laajakaistainfrastruktuurin ja yhteyksien parantamiseksi koko osavaltiossa. Tarjoamalla toimintasuunnitelman Virginia pyrkii varmistamaan, että kaikilla asukkailla on pääsy luotettaviin ja edullisiin internetpalveluihin.

Tämä viimeaikainen kehitys korostaa digitaalisen tasa-arvon merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Digitaalinen kuilu viittaa kuiluun niiden välillä, joilla on pääsy digitaaliseen teknologiaan, kuten Internetiin, ja jotka voivat käyttää niitä tehokkaasti, ja niiden välillä, joilla ei ole. Tämän kuilun kurominen on ratkaisevan tärkeää yhtäläisten mahdollisuuksien, koulutuksen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi.

Lopuksi totean, että Mr. Gomezin vahvistaminen FCC:lle, uuden moduulin lisääminen Broadband Infrastructure Playbookiin ja Virginian laajakaistatoimintasuunnitelma ovat kaikki myönteisiä askeleita kohti digitaalisen tasa-arvon saavuttamista. Nämä aloitteet auttavat vastaamaan alipalveluttujen yhteisöjen kohtaamiin haasteisiin ja varmistamaan, että kaikilla on pääsy luotettaviin ja edullisiin Internet-palveluihin.

Lähteet:

– Broadband Infrastructure Playbook

– Virginian laajakaistatoimintasuunnitelma