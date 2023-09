Mitä olemme pelanneet: Mech Battles, Classic Arcades ja hämmentävä Mario Adventure

By

Tässä "What We've Been Playing" -julkaisussa tarkastellaan kolmea eri peliä: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest ja Bowser's Fury. Jokainen peli tarjoaa pelaajille ainutlaatuisen pelikokemuksen ja haasteita.

Armored Core 6: Fires of Rubicon on PS5-peli, joka vangitsee Armored Core -sarjan aitouden. Pelissä on minimalistinen muotoilu valikkopohjaisella mekaniikalla ja lyhyillä toistuvilla tehtävillä. Rajoitettu väripaletti ja kylmä, kliininen ilmapiiri vaikuttavat pelin yleiseen estetiikkaan. Vahvan tarinankerronnan puutteesta huolimatta peli loistaa pomotaisteluissaan, jotka edellyttävät pelaajien oppimista ja mukauttamista taitojensa ja mekanismien rakentamiseen. Näiden haasteiden voittaminen tuo tyytyväisyyden tunteen, joka muistuttaa FromSoftwaren ikonisia Souls-pelejä.

Tempest puolestaan ​​on klassinen arcade-peli, joka on kestänyt ajan kokeen. Digital Eclipsen The Making of Karateka -julkaisu muistutti Tempestin kirjoittajaa ja sai heidät palaamaan peliin. Sen uhkaava pelattavuus valloitti heidät, kun viholliset etenivät seiniä pitkin ja pelaajan kiihkeä kiertokulku ja ammunta kiihtyivät. Vaikka alkuperäinen Tempest tarjosi jännittävän kokemuksen, kirjoittaja arvosti myös luovaa keskustelua, jota kehittäjä Jeff Minter käytti pelin kanssa vuosien varrella.

Lopuksi Bowser's Fury Nintendo Switchille tarjoaa ainutlaatuisen käänteen tyypilliseen Mario-seikkailuun. Peli esittelee avoimen maailman konseptin, joka alun perin jätti kirjoittajan sekaisin. He huomasivat yrittävänsä ymmärtää uutta mekaniikkaa, kuten majakoita ja kissamatkoja, samalla kun he kamppailivat Bowserin häiritsevien esiintymisten kanssa. Hämmennystä huolimatta kirjoittaja piti peliä nautittavana ja arvosti Mario-franchisingin uutta otetta.

Kaiken kaikkiaan nämä kolme peliä tarjoavat pelaajille erilaisia ​​kokemuksia. Armored Core 6 tarjoaa haastavia mech-taisteluja, Tempest tarjoaa nostalgisen pelihallikokemuksen ja Bowser's Fury tarjoaa epätavallisen Mario-seikkailun. Jokainen peli tuo mukanaan omat haasteensa ja palkintonsa, mikä varmistaa, että pelaajilla on useita vaihtoehtoja valita.

