Apple ilmoittaa syksyn tapahtumasta: uudet iPhone- ja iOS 17 -ominaisuudet

Apple on asettanut päivämäärän syksyn tapahtumalleen, jossa sen odotetaan julkistavan uusia iPhoneja ja uuden Apple Watchin. Tämän lisäksi julkaistaan ​​myös iOS 17, uusin versio Applen käyttöjärjestelmästä. iOS 17 on ollut beta-kehityksessä muutaman kuukauden ja on todennäköisesti ladattavissa julkisesti syyskuun 12. päivän tapahtuman jälkeen.

Joten mitä voimme odottaa iOS 17:ltä? Tässä on joitain tärkeimmistä ominaisuuksista:

1. Safarin tekstistä puheeksi -ominaisuus

iOS 17 esittelee uuden "Listen to Page" -ominaisuuden Safarissa. Napauttamalla osoitepalkin vieressä olevia pieniä kirjaimia ja isoja A-kirjaimia käyttäjät pääsevät valikkoon, jonka avulla Sirin ääni voi lukea koko verkkosivun, mukaan lukien tiedot mahdollisista valokuvista. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun käyttäjillä on kädet täynnä tai ei ole lukulaseja.

2. Lentotiedot tekstiviestien kautta

Lentotietojen jakaminen helpottuu iOS 17:n avulla. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti lähettää lentoyhtiön ja lennon numeron tekstiviestillä jollekin, joka voi sitten painaa ja pitää viestiä nähdäkseen yksityiskohtaiset lennon tiedot, kuten reitin, tilan (ajoissa tai myöhässä) ja matkatavarat. vaadi saapumiskaruselli. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen niille, jotka noudetaan lentokentältä.

3. Uudet Facetimen ominaisuudet

Facetimeen on lisätty pari uutta ominaisuutta iOS 17:ssä. Jos Facetime-puheluun ei vastata, käyttäjät voivat jättää Facetime-vastaajaviestin. Lisäksi käyttäjät voivat nähdä reaaliaikaisen transkription siitä, mitä soittaja sanoo, jos he päättävät lähettää puhelun vastaajaan. Näin käyttäjät voivat päättää, haluavatko he vastata puheluun vai jättää sen vastaajaan soittajan tietämättä.

4. Yksinkertaistettu kaksitekijätodennustekstien poistaminen

iOS 17 helpottaa kaksivaiheisten todennustekstien hallintaa. Nämä koodit, jotka tarjoavat lisäsuojausta palveluihin kirjautumiseen, voidaan nyt poistaa automaattisesti käytön jälkeen. Ottamalla käyttöön "Siivoa automaattisesti" -vaihtoehdon kohdassa Asetukset > Salasanaasetukset, käyttäjät voivat pyytää Viestit-sovellustaan ​​poistamaan nämä koodit pitääkseen postilaatikkonsa järjestyksessä.

5. Valmiustila muuttaa Älä häiritse -toiminnon tyylikkääksi herätyskelloksi

iOS 17 esittelee ominaisuuden nimeltä "Valmiustila". Kun käyttäjät lataavat puhelimensa yöllä ja laittavat ne sivuttain, puhelin muuttuu tyylikkääksi ja muokattavaksi yöpöydän herätyskelloksi. Käyttäjät voivat lisätä näyttöön muistutuksia, osakekursseja, uutisotsikoita ja akkutietoja muokatakseen valmiustilan käyttökokemustaan.

Huomaa, että iOS 17 ei ole yhteensopiva kaikkien iPhone-puhelimien kanssa. Erityisesti iPhone 8, 8 Plus ja iPhone X eivät saa päivitystä.

