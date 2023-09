iOS 17: uusia ominaisuuksia iPhone-käyttäjille

By

Applen on määrä julkaista iOS 17 tapahtumansa aikana syyskuun 12. päivänä, ja se tuo joukon uusia ominaisuuksia iPhonen käyttäjille. Vaikka painopiste saattaa olla uudessa iPhone 15:ssä, ne, joilla on olemassa iPhone, voivat silti hyötyä päivityksistä.

Yksi merkittävä ominaisuus on "Name Drop", jonka avulla käyttäjät voivat helposti jakaa yhteystietoja tuomalla puhelimensa lähelle toisiaan ja napauttamalla. Tämä ominaisuus, joka on samanlainen kuin mitä Android-laitteet ovat tarjonneet vuosia, eliminoi numeroiden vaihdon ja tekstiviestien tarpeen.

Lisäksi iOS 17 esittelee "Osoita ja puhu", esteettömyysominaisuuden, joka auttaa käyttäjiä tunnistamaan tuotteet tai tarrat. Käyttämällä ohjauspaneelin suurennuslasivaihtoehtoa käyttäjät voivat suunnata kameransa kohteeseen ja Siri lukee ääneen näytettävät tiedot. Tämä ominaisuus voi olla hyödyllinen pienten tekstien lukemisessa tarroista tai ohjauspaneeleista.

Tarrojen ystävät arvostavat myös tarrojen parannettua toimivuutta iOS 17:ssä. Kaikki tarravaihtoehdot, mukaan lukien memojit, emojit ja mukautetut tarrat, sijaitsevat nyt kätevästi yhdessä paikassa iMessage-sovelluksessa. Käyttäjät voivat jopa luoda omia tarroja poimimalla kohteita valokuvista.

Lisäksi Car Play saa päivityksen, jonka avulla kuka tahansa autossa oleva Bluetoothin kautta yhdistetty voi hallita musiikkia. QR-koodin skannaamalla toinen iPhone-käyttäjä voi helposti vaihtaa DJ-tehtäviä musiikkia soittavan puhelimen luvalla.

Vaikka nämä ovat vain muutamia uusia ominaisuuksia, iPhonen käyttäjät voivat odottaa monia muita ominaisuuksia. Jotkut ominaisuudet, kuten uusi Journaling-sovellus päivittäisiin kuviin ja muistoihin, eivät kuitenkaan ole käytettävissä julkaisupäivänä.

