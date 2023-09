Kuinka jalkapalloilijoiden ruokavaliot ovat kehittyneet viimeisen 50 vuoden aikana

By

Daniel Nisbet, jalkapalloliiton Walesin kansallisten nuorisojoukkueiden korkean suorituskyvyn manageri, selittää, kuinka jalkapalloilijoiden ruokavalio on muuttunut viimeisten 50 vuoden aikana. Aiemmin ravitsemukseen panostettiin vähän, sillä pelaajille tarjottiin perinteinen englantilainen aamiainen ennen ottelua. Kuitenkin 1990-luvun puolivälistä lähtien ravitsemuksesta on tullut ratkaiseva osa pelaajan valmistautumista peliin.

Nykyään jalkapalloseurat työllistävät ravitsemusterapeutteja, jotka suunnittelevat pelaajien ateriat erittäin teknisesti. Nämä ateriat räätälöidään jokaisen pelaajan yksilöllisiin tarpeisiin riippuen siitä, mitä he haluavat saavuttaa. Katsotaanpa tarkemmin, kuinka pelaajien ruokavaliot ovat muuttuneet vuosien varrella.

Aamiainen

Aiemmin jalkapalloilijat pitivät ennen ottelua paistokeittoa tai kulhollisen sokeripäällysteisiä muroja, kuten Frostiesia, saadakseen energiaa kehoonsa. Nykyään pelaajat syövät aamiaiseksi munakkaita, joissa on pinaattia, sieniä, tomaatteja ja avokadoa. Painopiste on nyt riittävässä proteiinin kulutuksessa, ja kananmunat ovat merkittävä proteiinilähde lihasten korjaamiseen ja palautumiseen.

Lounas

Aiemmin jalkapalloilijat söivät paljon punaista lihaa, kuten pihviä, hampurilaisia ​​tai spagettibolognesea. Nykyään pelaajia kehotetaan syömään kaksi annosta kananrintaa, kaksi annosta bataattia ja kahdenlaisia ​​vihanneksia. Pastan ja riisin hiilihydraatit ovat parempia polttoaineenlähteitä kuin peruna, koska ne sisältävät enemmän hiilihydraatteja. Ottelua edeltävänä päivänä suositellaan nopeasti vapautuvia hiilihydraatteja, kuten pastaa.

Välipalat

Aiemmin pelaajat söivät appelsiiniviipaleen puoliajalla tai söivät hyytelöpapuja saadakseen nopeaa energiaa. Nykyään pelaajat ovat tietoisempia kehon koostumuksestaan ​​ja valitsevat välipalaksi proteiinipalautuspirtelöitä tai pähkinöitä. Ottelua edeltävänä päivänä he voivat juoda hiilihydraattijuomaa, kuten Gatoradea tai Lucozadea.

päivällinen

Pelin jälkeen pelaajat söivät kalaa ja sipsiä saadakseen proteiinia ja energiaa antavia hiilihydraatteja, mutta tämä oli täynnä epäterveellisiä tyydyttyneitä rasvoja. Nykyään pelaajilla on lohifilee, jossa on kaksi annosta ruskeaa riisiä ja kaksi vihannesta. Ennen ottelua he lataavat valkoista pastaa ja riisiä, koska nämä ovat kehon energian polttoainetta.

Alkoholi

Alkoholin juominen oli aikoinaan osa jalkapallokulttuuria, ja pelaajat nauttivat tuopin yhdessä ottelun jälkeen. Nyt tiedetään kuitenkin, että alkoholi hidastaa palautumista ja haittaa ravinteiden imeytymistä. Nykyään juominen on varattu vain erityistilaisuuksiin, ja pelaajat pidättäytyvät alkoholista keskellä viikkoa, jos heillä on peli tulossa.

Kaiken kaikkiaan jalkapalloilijoiden ruokavalio on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä, ja niissä on keskitytty enemmän yksilöllisiin ravitsemussuunnitelmiin ja oikeiden ruokien nauttimisen tärkeys suorituskyvyn optimoimiseksi.

Lähteet:

– Daniel Nisbet, jalkapalloliiton Wales National Youth Teams korkean suorituskyvyn manageri