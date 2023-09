Western Digital myy Milpitas Campuksen 192.5 miljoonalla dollarilla ja tekee takaisinvuokraussopimuksen

By

Kaliforniassa sijaitseva tietokonetallennusvalmistaja Western Digital on äskettäin saanut päätökseen myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen Blue Owl Capitalin kanssa sen Milpitas-toimistosta, T&K- ja tuotantokampuksesta. Viiden rakennuksen kiinteistö, joka sijaitsee osoitteissa 901, 951, 1001, 1051 ja 1101 Sandisk Drive, myytiin 192.5 miljoonalla dollarilla ostajana Blue Owl. Osana sopimusta Western Digital on allekirjoittanut 16 vuoden vuokrasopimuksen 37 hehtaarin tontille, joka jatkuu vuoteen 2039 asti.

Milpitas-kampuksen, entisen flash-asemavalmistajan SanDiskin pääkonttorin, Western Digital osti vuonna 2016. Kampuksella on toimistoja, tutkimus- ja kehitystiloja sekä tuotantolaitoksia, yhteensä 580,322 332 neliöjalkaa. Takaisinvuokraukseen keskittymisestä tunnettu Blue Owl maksoi kiinteistöstä XNUMX dollaria neliöjalkaa kohti.

Takaisinvuokraussopimukset, kuten tämä, antavat yrityksille mahdollisuuden vapauttaa kiinteistöomaisuuteen sidotut käteisvarat. Tämä voi olla edullinen tapa kerätä varoja ilman osakkeiden myyntiä tai velkojen liikkeeseenlaskua, erityisesti korkeampien korkojen aikoina tai kun yrityksen osakkeen arvo on alhainen.

Western Digitalin osakekurssi on kokenut vaihtelua, noussut 37 % tänä vuonna, mutta laskenut 43 % huipusta huhtikuussa 2021. Yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä lähes 14 miljardia dollaria. Edellisenä tilivuonna Western Digital raportoi 1.3 miljardin dollarin tappion. Noin 2 miljardin dollarin käteisellä yhtiöllä on 1.1 miljardin dollarin seteleitä, jotka erääntyvät ensi vuonna, ja se maksaa myös 523 miljoonan dollarin verolaskun kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Milpitas-kampuksen lisäksi Western Digital omistaa myös toimiston pääkonttorin osoitteessa 5601 Great Oaks Pkwy San Josessa.

