Western Digital lanseeraa WD Blue SN580 NVMe SSD -levyn, jossa on parannettu suorituskyky luovuuden harrastajille

Western Digital on tuonut markkinoille WD Blue SN580 NVMe SSD -levyn, joka on uusi lisäys SSD-levyjen tuotevalikoimaansa. Tämä sisäinen flash-asema on suunniteltu erityisesti luovalle harrastajayhteisölle ja ammattilaisille, ja se hyödyntää NVMe PCIe Gen 4.0 -tekniikkaa, joka tarjoaa paremman sovelluksen reagointikyvyn ja nopeammat käynnistysajat.

WD Blue SN580 NVMe SSD on nyt ostettavissa verkossa Amazon.in-sivustolta ja valituista vähittäismyymälöistä Intiassa. Sen mukana tulee rajoitettu 5 vuoden takuu, joka tarjoaa käyttäjille mielenrauhan.

Asemaa on saatavana kapasiteetteina 250 Gt - 2 Tt, ja sen lähtöhinta on 4,599 4.0 Rs. Sen tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu NVMe PCIe Gen 4,150 -tekniikka, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä moniajoja vaivattomasti suurten ja monimutkaisten projektien välillä luku- ja kirjoitusnopeuksilla jopa XNUMX XNUMX Mt/s.

Asema sisältää myös nCache 4.0 -tekniikan, joka mahdollistaa korkean sarjakirjoitussuorituskyvyn ja suurten tiedostojen ja mediaresurssien nopean kopioimisen. Tyylikkäällä M.2 2280 -muodolla WD Blue SN580 NVMe SSD tarjoaa jopa 2 Tt tallennustilaa sovelluksille, datalle, valokuville, 4K-videoille ja musiikille.

Mitä tulee luotettavuuteen, Western Digital tarjoaa 5 vuoden rajoitetun takuun SSD-levylle sekä jopa 900 TBW:n (kirjoitettua teratavua) 2TB mallille. Lisäksi asemalla on alhainen virrantarve, mikä tekee siitä ihanteellisen kannettavan tietokoneen akun käyttöiän maksimoimiseen.

Khalid Wani, Western Digital Indian myyntijohtaja, huomautti, että mukaansatempaavan digitaalisen sisällön kysynnän kasvaessa Intiassa tarvitaan tehokkaita työkaluja. WD Blue SN580 NVMe SSD, jossa on salamannopea NVMe PCIe Gen 4.0 -tekniikka, vastaa tähän tarpeeseen lyhentämällä latausaikoja. Sen ohut muoto ja runsas tallennuskapasiteetti tekevät siitä sopivan sekä ammattilaisille että aloitteleville tekijöille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uusi WD Blue SN580 NVMe SSD tarjoaa parempaa suorituskykyä ja luotettavuutta luovalle harrastajayhteisölle ja ammattilaisille. Huipputeknologiansa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta käyttäjät voivat käsitellä suuria ja monimutkaisia ​​projekteja tehokkaasti samalla, kun heidän tietonsa säilytetään turvallisesti. Taajuusmuuttajan saatavuus eri kapasiteeteissa ja 5 vuoden rajoitettu takuu lisäävät entisestään sen vetovoimaa.

Määritelmät:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, protokolla, joka mahdollistaa tehokkaan viestinnän isäntäkoneen ja puolijohde-asemien välillä.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, nopea sarjatietokonelaajennusväylästandardi.

Gen 4.0: Neljäs sukupolvi PCIe, joka tarjoaa suuremman kaistanleveyden ja nopeammat tiedonsiirtonopeudet.

