Todisteisiin perustuva käytäntö ja Can't Wait to Learn -ohjelman kehitys

Can't Wait to Learn, War Childin digitaalinen koulutusohjelma konflikteista kärsiville lapsille, on aina ohjannut tieteellistä näyttöä. Jotta interventio voitaisiin katsoa todella "todisteeseen perustuvaksi", sen on kuitenkin täytettävä tietyt kriteerit. Ugandassa tehdyn laajan tutkimuksen ansiosta Can't Wait to Learn on nyt täyttänyt nämä kriteerit, mikä merkitsee ohjelman jännittävää kehitystä.

Näyttöön perustuva käytäntö tarkoittaa sitä, että ammatillisten käytäntöjen, kuten hoitotyön, koulutuksen tai lasten psykososiaalisen tuen, tulee perustua tieteelliseen näyttöön. Siinä käytetään tiukkoja tutkimusprosesseja interventioiden vaikutuksen osoittamiseen sen sijaan, että luottaisimme perinteisiin, intuitioon tai henkilökohtaiseen kokemukseen. Avustusjärjestöjen on oltava valmiita pitämään itsensä vastuullisina varmistaakseen, etteivät ne aiheuta enemmän haittaa kuin hyötyä.

Näyttöön perustuva lähestymistapa alkaa tieteellisen tutkimuksen kohteena olevilla interventioilla, kuten toteutettavuusarvioinneilla tai kontrolloiduilla kokeilla. Näiden tutkimusten tuloksia käytetään menetelmän mukauttamiseen ja parantamiseen, jos ne ovat epäselviä tai riittämättömiä. Jos tulokset ovat positiivisia, interventio etenee arvioinnin seuraavaan vaiheeseen.

Can't Wait to Learn kävi läpi satunnaistetun kontrolloidun kokeen Ugandassa viimeisten 18 kuukauden aikana. Tutkimukseen osallistui 1507 lasta Isingiron piirin 30 koulusta. Puolet kouluista korvasi tavalliset englannin ja matematiikan tunnit Can't Wait to Learnillä vertaillakseen suoraan sen tehokkuutta. Tutkimuksen tulokset, jotka julkaistaan ​​pian tieteellisessä lehdessä, osoittavat, että Can't Wait to Learn ei vain suoriudu tavallista koulutusta paremmin, vaan myös ylittää useimmat samanlaisissa olosuhteissa käytetyt EdTech-ohjelmat.

Tämä Ugandassa suoritettava kokeilu vahvistaa Can't Wait to Learn täysimittaiseksi todisteisiin perustuvaksi ohjelmaksi. Se on osa War Childin 10 tutkimuksen kokoelmaa Tšadissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Sudanissa ohjelman alusta lähtien. Sudanissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että lapset paransivat lähes kaksi kertaa niin paljon matematiikassa ja lähes kolme kertaa enemmän lukemisessa verrattuna hallituksen koulun ulkopuolisille lapsille suunnattuihin oppimisohjelmaan.

Tämä Ugandan virstanpylväs merkitsee Can't Wait to Learnin skaalausmatkan alkua. Lokalisointiperiaatteen mukaisesti ohjelman toteuttaminen on siirretty paikalliskunnalle. Jakamalla tutkimuksen avulla, mikä toimii ja mikä ei, Can't Wait to Learn pyrkii edistämään mielekästä edistystä kohti ilmaisen, oikeudenmukaisen ja laadukkaan koulutuksen tarjoamista kaikille konflikteista kärsiville lapsille.

Can't Wait to Learn kehitettiin alun perin Sudanissa vuonna 2012, ja sen jälkeen sitä on testattu ja otettu käyttöön useissa maissa. Se on saavuttanut tähän mennessä noin 100,000 XNUMX lasta, ja tulevaisuuden kasvunäkymät ovat lupaavia.

Lähteet:

– En malta odottaa oppimista – War Childin digitaalinen koulutusohjelma konfliktista kärsiville lapsille

– Mark Jordans, lasten ja nuorten maailmanlaajuisen mielenterveyden professori ja sotalapsi tutkimus- ja kehitysjohtaja

– Jasmine Turner, Can't Wait to Learn -tutkimusjohtaja