Apple-osake putoaa, kun Kiinan viranomaiset kieltävät iPhonet töissä

Applen (AAPL) osakkeet laskivat merkittävästi, yli 6 % aiemmin tällä viikolla, johtuen Kiinan keskushallinnon virastojen iPhone-kiellosta. Huawein uuden huippuluokan puhelimen julkaisu lisäsi myös painetta Applelle, mikä osui samaan aikaan sen uuden iPhone 15:n tulevan julkaisun kanssa.

Näistä otsikoista huolimatta Morgan Stanleyn analyytikko Erik Woodring uskoo, että vaikutus on minimaalinen. Woodring toteaa, että markkinoiden reaktio yliarvioi Kiinan uutisotsikoiden mahdollisen merkityksen ja että osakkeen lasku on liioiteltua.

Pahimmassakin tapauksessa Morgan Stanley ennustaa, että Apple menettäisi vain noin 4 % liikevaihdostaan ​​ja 3 % osakekohtaisesta tuloksesta. Woodring pitää mahdollisuutta menettää 70 prosenttia iPhone-toimituksista Kiinaan erittäin epätodennäköisenä.

Lisäksi JPMorganin analyysi osoittaa, että Apple on kasvattanut tasaisesti markkinaosuuttaan Kiinassa viime vuosien aikana ja vallannut noin 20 % Kiinan markkinoista vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen mennessä. JPMorganin analyytikko Samik Chatterjee kuitenkin ehdottaa, että viimeaikaiset rajoitukset iPhonelle Valtion työntekijöiden omistus yhdessä Huawein uuden puhelimen julkaisun kanssa voi asettaa Applelle haasteita säilyttää osuutensa noususta Kiinassa.

Applen osakekehitys on ollut keskustelunaihe, ja huoli yliarvostuksesta on noussut esiin sen jälkeen, kun yhtiö ei saavuttanut iPhone-myyntiä koskevia odotuksia ja ilmoitti tulojen laskusta elokuun alussa. Tulevaa iPhone 15:n julkaisua pidetään Applen osakekurssin kannalta kriittisenä, ja sijoittajien odotukset ovat alhaiset, jotka yrityksen on ylitettävä.

Vaikka analyytikot eivät odota merkittäviä päivityksiä iPhone 15:lle, Apple saattaa silti hyötyä siitä, että käyttäjät päivittävät olemassa olevia iPhone-laitteitaan. JPMorgan arvioi, että Apple myy 218 miljoonaa iPhonea syyskuusta vuoden loppuun, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna.

Kaiken kaikkiaan Kiinan viimeaikaisista haasteista ja tulevasta iPhone-lanseerauksesta huolimatta analyytikot uskovat, että Applen osakkeiden lasku on liioiteltua ja yhtiöllä on potentiaalia sekä yksikkö- että keskimääräisen myyntihinnan kasvuun.

