Wahoo julkaisi uuden Smart Trainerin ja Smart Bike -pyörän sisäharjoitteluun

Wahoo on äskettäin lanseerannut kaksi uutta sisäharjoittelutuotetta: huippuluokan älykengän ja edullisemman älypyörän. Wahoo KICKR MOVE on älykäs kouluttaja, jossa on liikkuva pohja, jonka avulla se voi liukua edestakaisin ajon aikana, mikä tarjoaa dynaamisemman ja mukaansatempaavamman kokemuksen. KICKR MOVE on rakennettu samalle pohjalle kuin edellinen malli, Wahoo KICKR V6/2022, mutta siihen on lisätty liiketoiminto.

KICKR MOVE säilyttää edeltäjänsä ydinominaisuudet, mukaan lukien tehon tarkkuusvaatimus +/- 1 %, enimmäiskaltevuus 20 % ja tuki jopa 2,200 11 wattia vastusta. Siinä on myös kaksois ANT+/Bluetooth Smart -tuki, sisäänrakennettu WiFi ja yhteensopivuus eri akselikokojen kanssa. Harjoituksen mukana tulee 1,599.99-nopeuksinen kasetti, ja sen hinta on XNUMX XNUMX dollaria. Lisäksi Wahoo on ilmoittanut, että KICKR MOVE on yhteensopiva KICKR CLIMB:n kanssa, mutta siihen tarvitaan lisävarustesovitin.

Wahoo on myös esitellyt Wahoo KICKR Bike SHIFTin, uuden älypyörän, joka tarjoaa edullisemman vaihtoehdon sisäharjoitteluun. KICKR Bike SHIFT on varustettu edistyneillä ominaisuuksilla, kuten automaattinen kalibrointi, simuloitu vaihtaminen ja sisäänrakennettu kiipeilysimulaatio. Sen tehotarkkuusvaatimus on +/- 1 %, ja siinä on kaksois ANT+/Bluetooth Smart -tuki. KICKR Bike SHIFTin hinta on 2,999.99 XNUMX dollaria.

Molempia tuotteita on testattu useiden kuljettajien toimesta ja ne ovat saaneet positiivista palautetta suorituskyvystään ja monipuolisuudestaan. Erityisesti KICKR MOVE on saanut kiitosta kyvystään tarjota realistinen ajokokemus liikkuvalla pohjalla.

Näiden uusien tuotteiden julkaisun myötä Wahoo pyrkii tarjoamaan sisäpyöräilijöille laadukkaita ja mukaansatempaavia harjoitusvaihtoehtoja tulevalle sisäharjoittelukaudelle. Etsitpä sitten älykästä treeniä tai älypyörää, Wahoo tarjoaa sinulle kaiken.

