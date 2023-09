vivo Teases T2 Pro 5G:n julkaisu Intiassa: Mitä odottaa

By

vivo valmistautuu tuomaan markkinoille uusimman T-sarjan puhelimensa, vivo T2 Pro 5G:n Intiassa. Yhtiö on alkanut kiusoitella laitetta paljastaen kaarevan näytön ja upean kultaisen värin. Tämä tapahtuu T2x 5G:n ja T2 5G:n onnistuneiden julkaisujen jälkeen aiemmin tänä vuonna.

T2 5G:n ja äskettäin lanseeratun iQOO Z7 Pro 5G:n spesifikaatioiden perusteella T2 Pro 5G:n odotetaan sisältävän samanlaisia ​​ominaisuuksia. Näihin kuuluu suuri 6.78 tuuman FHD+ 120 Hz kaareva AMOLED-näyttö, jonka virtalähteenä on MediaTek Dimensity 7200 SoC. Puhelimessa on todennäköisesti 8 Gt RAM-muistia, mikä varmistaa sujuvan moniajon ja sovellusten suorituskyvyn.

Kameraominaisuuksien suhteen vivo T2 Pro 5G:n odotetaan sisältävän 64 megapikselin takakameran ja 2 megapikselin toissijaisen kameran. Siinä on myös korkearesoluutioinen 16 megapikselin etukamera, joka on täydellinen upeiden selfien kuvaamiseen. Jotta laite pysyisi käynnissä koko päivän, se on varustettu 4600 mAh:n akulla, joka tukee 66 W:n pikalatausta, mikä takaa käyttäjille mahdollisimman vähän käyttökatkoksia.

Lisää yksityiskohtia vivo T2 Pro 5G:stä odotetaan paljastettavan lähipäivinä, sillä puhelimen on määrä julkaista myöhemmin tässä kuussa. Laite on ostettavissa Flipkartista sekä vivon viralliselta verkkosivustolta. Lisäksi offline-kaupat tarjoavat todennäköisesti puhelimen asiakkaille, jotka haluavat ostaa myymälästä.

Lupaavien ominaisuuksiensa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta vivo T2 Pro 5G:n odotetaan olevan erittäin odotettu puhelin Intiassa. Mobiiliharrastajien ja tekniikkataitoisten kuluttajien tulee seurata sen virallista julkaisua ja myöhempää saatavuutta.

