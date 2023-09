Vivo T2 Pro 5G: T2-sarjaan odotetaan uutta Pro-versiota

By

Vivo on jo julkistanut Vivo T2 5G- ja Vivo T2x 5G -älypuhelimet Intiassa aiemmin tänä vuonna. Näyttää kuitenkin siltä, ​​​​että yritys ei ole vielä valmis T2-sarjan kanssa. Raportit viittaavat siihen, että Vivo työskentelee uuden Pro-variantin, Vivo T2 Pro 5G:n, parissa, joka voisi olla uusin lisäys valikoimaan.

Vinkki Yogesh Brarin (@heyitsyogesh) mukaan Vivo T2 Pro 5G:n odotetaan saavan virtansa MediaTek Dimensity 7200 SoC:sta. Tämän uuden älypuhelimen kerrotaan tarjoavan nopean latauksen, ja se saattaa olla saatavana kahdessa muistikokoonpanossa. Huhutaan myös, että sitä myydään yksinomaan Flipkartissa, ja sen oletettu hinta on noin Rs. 23,999 XNUMX.

Älypuhelin on väitetysti saavuttanut 6,00,000 8 128 pisteen AnTuTu-vertailualustalla. Kaksi muistiversiota voivat sisältää 8 Gt RAM-muistia + 256 Gt tallennustilaa ja 2 Gt RAM + 5 Gt tallennustilaa. Vivo ei kuitenkaan ole vielä vahvistanut julkaisua tai julkaissut virallisia tietoja Vivo TXNUMX Pro XNUMXG:lle.

Vivo T2 -sarja sisältää jo Vivo T2 5G ja Vivo T2x 5G. Nämä älypuhelimet lanseerattiin huhtikuussa, ja niissä on Android 13:een perustuva FunTouch OS 13. Vivo T2 5G:n virtalähteenä on Snapdragon 695 5G SoC, kun taas Vivo T2x 5G:ssä on MediaTek Dimensity 6020 SoC. T2 5G alkaa Rs. 18,999 2, kun taas T5x 12,999G alkaa Rs. XNUMX XNUMX.

Toistaiseksi jää nähtäväksi, milloin Vivo julkistaa virallisesti Vivo T2 Pro 5G:n ja antaa lisätietoja sen teknisistä tiedoista ja saatavuudesta.

Lähteet: 91Mobiles