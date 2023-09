vivo X90 Pro -käyttäjät Intiassa voivat nyt liittyä Android 14 -esikatseluohjelmaan

Huomio vivo X90 Pro -käyttäjät Intiassa! Jos et malta odottaa, että pääset maistamaan Android 14:ää ja vivon tulevaa Funtouch OS 14:ää, sinulla on nyt mahdollisuus osallistua Android 14:n esikatseluohjelmaan.

Liity ohjelmaan varmistamalla, että vivo X90 Prossa on laiteohjelmistoversio 13.1.13.8.W30.V000L1 tai uudempi. Siirry sitten laitteesi Asetukset > Järjestelmäpäivitys -valikkoon ja napsauta rataskuvaketta oikeassa yläkulmassa. Napsauta sieltä "Kokeiluversio" hakeaksesi ohjelmaa. Ohjelmaan hyväksyminen antaa sinun asentaa Android 14 -pohjaisen Funtouch OS 14:n laitteellesi Asetukset > Järjestelmän päivitys -valikon kautta. On tärkeää huomata, että tarjolla on vain 500 paikkaa, joten sinun kannattaa toimia nopeasti.

On kuitenkin syytä mainita, että tämä on beta-ohjelmisto, joten siinä voi olla virheitä ja ongelmia, jotka voivat vaikuttaa käyttökokemukseesi. Siksi on suositeltavaa välttää sen asentamista ensisijaiseen laitteeseen. Jos päätät jatkaa, muista varmuuskopioida tietosi ennen ilmoittautumista. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta, löydät vastaukset täältä löytyvästä UKK-osiosta. Ilmoittautumiset ovat jo auki, ja päivitys julkaistaan ​​18. syyskuuta.

Jos harkitset vivo X90 Pron ostamista, voit katsoa arvostelustamme lisätietoja. Lisäksi voit katsoa alta videoarvostelun.

Lähteet:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– UKK-osio Android 14 -esikatseluohjelmasta X90 Prolle