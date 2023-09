Pixel Sky Animations käynnistää Vancouverin ensimmäisen drone-valonäytöksen ulkoilmagaalassa

By

Vancouverilainen drone-valoshow-yritys Pixel Sky Animations juhlii virallista julkista julkaisuaan ulkoilmagaalassa 15. syyskuuta. Tapahtumassa, joka pidetään Science Worldissä ja False Creekissä, on myös Vancouverin ensimmäinen drone-valo. esitys, joka valloittaa odotetun 700 osallistujan yleisön.

Pixel Sky Animations uskoo, että tarinankerronta on olennaista jokaisessa loistavassa esityksessä. Drone-valoesityksillään he pyrkivät houkuttelemaan, inspiroimaan ja kunnioittamaan kaiken ikäisiä yleisöjä käyttämällä yötaivasta tarinoiden maalaamiseen. Drone-valoesitys on suunniteltu huolellisesti optimaalista katselua varten tietystä Tiedemaailman keskipisteestä, mutta se näkyy useista eri kulmista pitkin False Creekin aallonmurtajaa.

Ulkoilmagaala tarjoaa kuratoidun cocktailkokemuksen Bootleggersilta ja mukaansatempaavan taidenäyttelyn Chali Rosson taidegalleriasta. Kahta esiintymislavaa johtavat kansainväliset DJ:t Ray Kash ja Dezza. Osallistujat saavat mahdollisuuden siirtyä uusiin maailmoihin teknologiavetoisen taiteen avulla.

Liput ulkoilmagaalaan alkavat 45 dollarista plus maksut, ja niitä voi ostaa verkosta. Se lupaa olla unohtumaton viihde-ilta, jossa yhdistyvät droonien innovatiivinen käyttö musiikkiin, taiteeseen ja mixologiaan.

