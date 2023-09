Virginian kuvernööri julkistaa suunnitelmat osavaltion laajuisesta laajakaistan laajentamisesta

Virginian kuvernööri Glenn Youngkin on julkistanut 5-vuotisen suunnitelman yhdistää virgiiniläiset edulliseen, nopeaan laajakaistaan. Suunnitelmassa hahmotellaan, kuinka osavaltio käyttää liittovaltion 1.48 miljardin dollarin määrärahansa Internet-verkkojen käyttöönottamiseksi alueille, joilla ei tällä hetkellä ole pääsyä. Tällä aloitteella Virginia pyrkii priorisoimaan käyttämättömät kodit, yritykset ja yhteisön ankkurit tavoittaen arviolta 160,000 XNUMX paikkakuntaa.

Nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta ei pidetä enää ylellisyytenä, vaan välttämättömyyteen osallistua täysimääräisesti jokapäiväiseen elämään. Kuvernööri Youngkin uskoo, että yhdistämällä kaikki Virginialaiset laajakaistan kautta osavaltio ottaa merkittävän askeleen eteenpäin digitaalisen kuilun kaventamisessa.

Käyttömahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi suunnitelmassa korostetaan digitaalisen lukutaidon edistämisen, terveydenhuollon parantamisen ja kaikkien virgiiniläisten kustannusten alentamisen merkitystä. Saavuttamalla yleisen laajakaistapeiton valtio pystyy suuntaamaan panoksia ja rahoitusta näille kriittisille alueille.

BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) -ohjelma, jota rahoitetaan liittovaltion Infrastructure Investments and Jobs Actilla, on kansallinen aloite, jonka tavoitteena on laajentaa nopeita Internet-yhteyksiä. Virginian asunto- ja yhteisökehitysministeriö (DHCD) hallinnoi osavaltion 1.48 miljardin dollarin BEAD-määrärahaa. Tämä rahoitus täydentää Virginia Telecommunication Initiativen (VATI) meneillään olevia ponnisteluja saavuttaakseen vajavaiset alueet kaikkialla osavaltiossa.

Kun yleinen laajakaistayhteys on luotu, DHCD siirtää painopisteensä kohtuuhintaisuuden edistämiseen ja laajakaistapalvelujen käyttöönoton parantamiseen. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki Virginialaiset voivat käyttää tätä kriittistä palvelua.

Virginia on ollut johtava digitaalisen kuilun kaventaja, sillä se on myöntänyt yli 935 miljoonaa dollaria osavaltion ja liittovaltion rahoitusta vuodesta 2017 lähtien. Nämä investoinnit ovat laajentaneet laajakaistainfrastruktuuria yli 388,000 80 paikkaan 1.1 kaupungissa ja läänissä eri puolilla Commonwealthia. Rahoitusta on täydennetty XNUMX miljardilla dollarilla kuntien ja Internet-palveluntarjoajien vastaavilla varoilla.

DHCD hyväksyy tällä hetkellä julkisia kommentteja BEAD Initial Proposalista 19. syyskuuta asti. Tämä tilaisuus antaa sidosryhmille mahdollisuuden antaa palautetta ja osallistua laajakaistan laajennussuunnitelman kehittämiseen.

Virginian sitoutuminen digitaalisen kuilun kuromiseen toimii kansallisena mallina muille osavaltioille. Priorisoimalla edullisen ja esteettömän laajakaistan Commonwealth varmistaa, että yksikään yhteisö ei jää jälkeen digitaaliaikana.

