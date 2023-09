Yhdysvaltain osakkeet nousevat, kun sijoittajat keskittyvät siirtymään kuluttajahintaindeksiraporttiin

By

Yhdysvaltain osakkeet sulkivat hieman korkeammalla, kun sijoittajat kiinnittivät huomionsa ensi viikon kuluttajahintaindeksiraporttiin. Myös Applen osakkeet näkivät vakautta kahden päivän laskun jälkeen. Dow nousi 0.2 %, S&P nousi 0.1 % ja Nasdaq 0.1 %.

Australiassa ASX-futuurit nousivat 0.1 % eli 4 pistettä 7154:ään. S&P/ASX 200 laski perjantaina 0.2 % eli 14.3 pistettä ja päätyi 7156.7:ään. Bloombergin dollari spot-indeksi nousi, kun taas bitcoin laski 1.2 % 25,890 10 dollariin. Yhdysvaltain 2 vuoden lainan tuotto nousi 4.26 peruspistettä XNUMX prosenttiin.

Bank of America -korkostrategit ovat luopuneet suosituksestaan ​​olla taktisesti pitkiä 10 vuoden valtion joukkovelkakirjalainoissa, koska USA:n talouden joustavuus saattaa nostaa tuoton 4.75 prosenttiin. Vaikka he edelleen odottavat tuoton olevan noin 4 % vuoden lopussa, tämä ennuste on nyt vaarassa.

Barclaysin kerrotaan valmistautuvan vähentämään satoja työpaikkoja kustannusten alentamiseksi. Leikkausten kerrotaan vaikuttavan noin viiteen prosenttiin kaupankäynnin divisioonan asiakaslähtöisestä henkilöstöstä sekä joihinkin kaupantekijöihin maailmanlaajuisesti. Yritys suunnittelee myös Ison-Britannian kuluttajapankkiyksikön tiimien uudelleenjärjestelyä.

Muiden uutisten lisäksi Kiinan kuluttajahintaindeksi ja tuottajahintaindeksi elokuulle julkaistaan ​​klo 11. Asiantuntijat odottavat hintojen elpymistä elintarvikkeiden hintojen ja kotimaan matkailun lisääntyneen tuen vetämänä.

