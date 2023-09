Yhdysvaltain osakkeet liukuvat, kun sijoittajat osoittavat varovaisuutta Applen tapahtuma- ja inflaatiotietojen edessä

By

Yhdysvaltain osakkeiden oli määrä laskea tiistaiaamuna, kun sijoittajat osoittivat varovaisuutta ennen Applen keskeistä tuotetapahtumaa ja tärkeimpiä inflaatiotietoja myöhemmin tällä viikolla. Dow laski 0.1 % ennen markkinaa tapahtuvassa kaupassa, kun taas S&P 500 ja Nasdaq laskivat molemmat 0.2 %.

Sijoittajat seuraavat tiiviisti Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksiä, jonka on määrä julkaista keskiviikkona. Sen odotetaan nousevan 0.5 % elokuussa heinäkuun 0.2 % nousun jälkeen. Perusinflaation ennustetaan kuitenkin pysyvän vakaana 0.2 prosentissa kuukausitasolla.

American Bankers Associationin talouden neuvoa-antava komitea on todennut, että Federal Reserven koronnoususykli on nyt ohi. He ennustavat BKT:n kasvun hidastuvan ensi vuonna 1.2 prosenttiin vuoden 2 2023 prosentista. Viime viikkojen muutoskorko-odotukset ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinoilla, mutta huhut lähestyvästä koronnostotaukosta ovat auttaneet kohottamaan tunnelmaa.

Teknologiasektorilla Applen Wonderlust-tapahtuma tiistaina on erittäin odotettu. Tapahtuma saattaa sisältää uuden iPhone 15:n ja Apple Watch Series 9:n julkaisun sekä päivitykset iPadiin ja VisionPro-kuulokkeisiin. Teslan futuurit ovat vetäytymässä 10 prosentin nousun jälkeen maanantaina Morgan Stanleyn päivityksen vetämänä. Pankki uskoo, että Teslan räätälöity supertietokonetuote, Dojo, voisi tuoda merkittävää lisäarvoa yritykselle.

Sijoittajat seuraavat myös ARM:n tulevaa listautumisantia NYSE:lle. Ison-Britannian siruryhmän listautumisannin kerrotaan ylimerkityn 10-kertaisen tarjouksensa verran.

Muissa uutisissa WestRock on nousussa markkinoille saattamista edeltävässä kaupassa sen jälkeen, kun se ilmoitti yhdistyvänsä paperi- ja pakkausalan Smurfit Kappan kanssa. Fuusio luo liiketoiminnan, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on 34 miljardia dollaria ja 20 prosentin markkinaosuus Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

