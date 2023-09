Oppisopimuskoulutuksen käyttäminen digitaalisten taitojen umpeen kuromiseen

By

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus otti käyttöön oppisopimusmaksun vuonna 2017, jotta suuret työnantajat voivat investoida oppisopimuskoulutukseen. Työnantajat, joiden vuosipalkka on yli 3 miljoonaa puntaa, joutuvat maksamaan 0.5 % vuotuisesta kokonaispalkkastaan ​​verorahastoon. He voivat sitten käyttää näitä varoja omien oppisopimuskoulutus- ja arviointikulujensa rahoittamiseen tai siirtää ne toiselle työnantajalle. Käyttämättömät varat kuitenkin vanhenevat.

Saatavilla on laaja valikoima oppisopimusstandardeja eri tasoilla, myös digitaalisissa ammateissa. Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) tarjoaa ammattikarttoja auttaakseen työnantajia tunnistamaan oppisopimusoppilaiden etenemis- ja koulutusreitit. Ammatilliseen koulutukseen keskittyvät yliopistot, kuten Buckinghamshire New University (BNU), ovat myös tulleet korkea-asteen oppisopimuskoulutuksen markkinoille, ja ne tarjoavat oppisopimuskoulutusta sellaisilla aloilla kuin terveydenhuolto, poliisi, tekniikka, liiketoiminta ja johtaminen sekä digitaaliala.

Työnantajat rekrytoivat usein oppisopimusoppilaita alemman tason oppisopimuskoulutukseen ja tarjoavat heille mahdollisuuksia päivittää osaamista täyden tutkintotason pätevyyteen. Näin oppisopimuskoulutuksessa olevat voivat suorittaa täyden kandidaatin tutkinnon lyhyemmässä ajassa verrattuna perinteiseen neljään vuoteen.

Vaikka oppisopimuskoulutuksen suorittamisaste saattaa olla huolissaan, työnantajien tulee harkita huolellisesti harkitsemiensa tarjoajien saavutuksia. Esimerkiksi BNU:n Digital and Technology Solutions Professional (BSc) -oppisopimuskoulutuksen suorittamisaste on yli 90 %. Tässä oppisopimusstandardissa on kuusi erillistä polkua, mukaan lukien ohjelmistosuunnittelu, IT-konsultointi, kyberturvallisuus, verkko, data-analyysi ja liiketoiminta-analyysi.

Koulutuksen tarjoajat voivat tarjota erilaisia ​​toimitusmalleja, kuten päiväjulkaisun tai lohkotoimituksen. He voivat myös kehittää räätälöityjä toimitusmalleja työnantajille, jotka voivat rekrytoida vähimmäismäärän oppisopimusoppilaita.

Oppisopimuskoulutus voi olla muutosta henkilökohtaisen kehityksen kannalta. Ne tarjoavat opiskelijoille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden hankkia tutkinto ilman velkaa. Oppisopimuskoulutus ei rajoitu koulun päättäjiin; ne hyödyttävät myös olemassa olevia työntekijöitä, jotka haluavat täydentää osaamistaan ​​tai uranvaihtajia, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia. Nämä oppisopimuskoulutukset myös kurovat umpeen yliopistokoulutuksen ja teollisuuden vaatimusten välistä taitojen välistä kuilua.

Käyttääkseen oppisopimuskoulutusta tehokkaasti digitaalisten taitojen kaventamiseksi työnantajien on luotava oppisopimusrooleja tai tarjottava maksurahoitteista koulutusta nykyisille työntekijöille. Heidän tulisi myös harkita oppisopimuskoulutuksen tasoa ja erityisiä oppisopimusstandardeja, jotka vastaavat heidän työvoimatarpeensa.

Oppisopimuskoulutuksen monimutkaisessa maailmassa työnantajat voivat etsiä onnistuneita esimerkkejä muista organisaatioista. Esimerkiksi Crimson, West Midlandsissa sijaitseva IT-yritys, on kehittänyt onnistuneen oppisopimuskoulutuksen. He rekrytoivat koulunsa päättäneitä tason 4 oppisopimuskoulutukseen ja tarjoavat heille mahdollisuuden jatkaa IT-konsultin tutkinnon oppisopimuskoulutuksessa. Heillä on korkea harjoittelijoiden osuus liiketoiminnassaan ja vahva sitoutuminen tulevaisuuden kykyjen kasvattamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkinnon oppisopimuskoulutuksella on potentiaalia korjata digitaalisten taitojen puute ja valmistaa uutta digitaaliteknologien sukupolvea. Hyödyntämällä oppisopimusmaksua ja työskentelemällä luotettavien koulutuksen tarjoajien kanssa työnantajat voivat tarjota yksilöille arvokkaita mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja hankkia työkokemusta uusien teknologioiden parissa.

