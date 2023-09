Uusi tietoturvapäivitys julkaistu iPhoneille ja iPadeille

Apple on julkaissut tärkeän tietoturvapäivityksen iPhoneille ja iPadeille korjatakseen äskettäin havaitut järjestelmäohjelmiston haavoittuvuudet. Toronton yliopiston Citizen Labin tutkijat paljastivat tietoturvavirheen, jota käytettiin Pegasus-nimisen kaupallisen vakoiluohjelman levittämiseen. Israelilaisen NSO Groupin kehittämä ja myymä Pegasus käytetään tyypillisesti toisinajattelijoiden, toimittajien ja poliittisten vastustajien kohdistamiseen.

Vaikka tämä vakoiluohjelma ei todennäköisesti vaikuta suoraan keskimääräiseen käyttäjään, Citizen Lab kehottaa voimakkaasti kaikkia käyttäjiä päivittämään laitteensa välittömästi varotoimenpiteenä. Päivityksen asentaminen on suoraviivainen prosessi. Avaa iPhonen Asetukset-sovellus, siirry kohtaan "Yleiset" ja valitse "Ohjelmistopäivitys". Jos iOS 16.6.1 -ohjelmistopäivitys on saatavilla, aloita asennus napauttamalla sitä.

Jos et löydä päivitystä, palaa Yleiset-sivulle, napauta "Tietoja" ja vahvista iOS-versionumerosi. Jos laitteessasi on jo käytössä iOS 16.6.1, päivitys on asennettu onnistuneesti. Jos kuitenkin käytät versiota 16.6 tai aiempaa iteraatiota, noudata edellä mainittuja vaiheita uudelleen. Puhelimen uudelleenkäynnistys saattaa myös auttaa käynnistämään päivityksen. Varmista lisäksi, että sinulla on vakaa Internet-yhteys, ja anna sille aikaa, ennen kuin yrität tarkistaa päivitykset uudelleen.

On tärkeää pitää laitteesi ajan tasalla uusimpien tietoturvapäivitysten kanssa suojautuaksesi mahdollisilta uhilta. Asentamalla tämän tietoturvakorjauksen nopeasti voit suojata iPhoneasi tai iPadiasi edelleen mahdollisilta haavoittuvuuksilta ja luvattomalta käytöltä.

