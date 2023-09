Unity ilmoittaa uudet maksut Unity Engineä käyttävistä peliasennuksista

Johtava pelikehitysalusta Unity ilmoitti äskettäin ottavansa käyttöön uuden maksun jokaisesta Unity Enginellä asennetusta pelistä. Tämä maksu, joka tunnetaan nimellä Unity Runtime Fee, koskee pelejä, jotka ovat ylittäneet tietyn tulorajan ja käyttöiän asennusten määrän viimeisen vuoden aikana.

Tietyt kynnysarvot ja maksut vaihtelevat kehittäjän Unity-tilauksen tyypin mukaan. Unity Personal- ja Unity Plus -käyttäjille tulorajaksi on asetettu 200,000 200,000 dollaria vuodessa, ja käyttöikäisten asennusten määrä on 1 1. Toisaalta Unity Pro- ja Unity Enterprise -tileillä on korkeampi kynnys, joka on miljoona dollaria vuodessa ja miljoona asennusta käyttöiän aikana.

Myös näiden kynnysarvojen ylittämisestä perittävät maksut ovat erilaisia ​​liittymätyypeittäin. Unity Personal -kehittäjiltä veloitetaan 0.20 dollaria jokaisesta kynnyksen ylittävästä asennuksesta, kun taas Unity Enterprise -tilit maksavat vain 0.01 dollaria jokaisesta yli 2 miljoonan asennuksesta. Kehittyvillä markkinoilla toimivat kehittäjät saavat alennettuja maksuja: Unity Personal -tilit maksavat 0.02 dollaria asennusta kohti ja Enterprise-tilit 0.005 dollaria asennusta kohti.

Erityisesti nämä maksut koskevat myös olemassa olevia Unity-pohjaisia ​​pelejä, jos ne täyttävät tulo- ja asennusmäärärajat. On tärkeää mainita, että Unity Runtime Fee ei koske muita kuin pelisovelluksia.

Unity perustelee tämän maksun toteuttamista korostamalla, että joka kerta kun peli ladataan, myös Unity Runtime asennetaan. Yhtiö uskoo, että asennusperusteinen maksu säilyttää pelaajien sitoutumisesta saatavat taloudelliset hyödyt sisällöntuottajille, toisin kuin tulojen jakomalli.

Näiden muutosten lisäksi Unity on ilmoittanut lopettavansa Unity Plus -liittymätasonsa. Nykyiset Plus-tilaajat saavat mahdollisuuden päivittää Unity Prohon vuodeksi Plus-hinnalla.

Unity Engine, joka tunnetaan monipuolisista ja tehokkaista pelikehitysominaisuuksistaan, sisältää miljardeja kuukausittaisia ​​latauksia. Tämän uuden maksurakenteen tavoitteena on tukea pelien tekijöiden jatkuvaa kasvua ja kehitystä samalla kun säilytetään Unity-ekosysteemin eheys.

