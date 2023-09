Kosketusnäyttö iMac G3: Merkittävä omituisuus

Michael MJD:n tuoreessa videossa tehdään kiehtova löytö – kosketusnäyttöinen iMac G3 vuodelta 1999, joka ei vain reagoi kosketukseen vaan myös kosketuspaineeseen. Mikä tekee tästä löydöstä vielä kiehtovamman, on iMacin kyljessä oleva tarra, joka osoittaa, että se on "Engineering Prototype" Elolta, joka on Apple-tuotteiden virallinen "Value Added Reseller".

iMac G3, joka julkaistiin 25 vuotta sitten, oli uraauurtava laite monella tapaa. Sen läpinäkyvä muovi, virtaviivainen muoto ja rohkeat suunnitteluvalinnat tekivät siitä tyyli-ikonin ja vahvistivat Applen asemaa teknologiamaailmassa. Se käynnisti myös läpinäkyvän suunnittelun trendin. Kosketusnäyttöihin erikoistunut yritys Elo muutti joistakin iMaceista kosketusnäyttökioskeja Applen hyväksynnällä lisäarvojälleenmyyjänä.

Elon kosketusnäyttötekniikka sisälsi kahden muuntimen asentamisen tavalliseen CRT-näyttöön, mikä mahdollistaa kosketussyötön. Häiritsemällä akustisia aaltoja tekniikka voi määrittää X/Y-koordinaatit ja jopa kosketuksen painesyvyyden. Näytön takaosaan asennettu ohjainkortti käsitteli nämä tiedot ja liitettiin tietokoneeseen sisäisesti reititetyn kaapelin kautta.

Vaikka Michael MJD on vaikuttunut tekniikasta, hänen mielestään MacOS 8.6 -käyttöliittymä ei ole ihanteellinen kosketuskäyttöön. Pienet työpöydän säätimet ja hiirikohteet vaikeuttavat tarkan navigoinnin. Jos tämä kosketusnäytöllinen iMac olisi julkaistu kaupallisesti, siinä olisi todennäköisesti ollut mukautettu ohjelmisto suuremmilla kosketusystävällisillä painikkeilla.

Kolmannen osapuolen kosketusnäytön konversiot lisäarvojälleenmyyjien kautta on menneisyyttä. Applen nykyinen VAR-ohjelma keskittyy enemmän ohjelmistoihin liittyviin palveluihin ja yrityksen IT-tukeen. Kosketusnäyttöinen iMac G3 on merkittävä omituisuus, esimerkki siitä, mitä olisi voinut olla.

Lähde:

– Michael MJD:n YouTube-video