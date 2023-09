Ubisoftin XDefiant saattaa julkaista syys- tai lokakuussa

Ubisoftin odotettu vapaasti pelattava ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, XDefiant, saattaa ilmestyä jossain syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Peli kohtasi äskettäin takaiskun, kun PlayStation ja Xbox eväsivät sen sertifioinnin.

Tuottaja Mark Rubinin mukaan XDefiantin sertifiointiprosessi alkoi heinäkuussa. Elokuun puolivälissä Ubisoft sai kuitenkin pettymyksen uutisen, että peli ei läpäissyt sertifiointia. Tämä tarkoitti, että peliä ei voitu julkaista elokuun loppuun mennessä, kuten alun perin oli suunniteltu.

Nyt Ubisoft työskentelee ahkerasti korjatakseen pelin vaatimustenmukaisuuden ja toiminnallisuusvirheet. Yritys aikoo lähettää XDefiantin uudelleen sertifiointia varten alle kahden viikon kuluttua. Jos peli menee läpi, se voidaan julkaista virallisesti syyskuun puoliväliin mennessä.

Rubin mainitsi, että pelin odotetaan saavan ehdollisen passin, mikä vaatisi Ubisoftin toteuttamaan Day One Patchin. Näin ollen XDefiantin julkaisun odotetaan nyt tapahtuvan lokakuun alussa tai puolivälissä.

Rubin selitti, että XDefiantin kehitys on poikennut pelien julkaisujen vakiosäännöistä. Peliä on esitelty useiden beta-vaiheiden aikana, joten miljoonat pelaajat voivat kokea sen ennen sen virallista julkaisua. Ubisoft on edelleen sitoutunut julkaisemaan pelin heti, kun se on valmis, ja jatkaa päivitysten toimittamista sen edistymisestä.

Ubisoft San Franciscon kehittämä XDefiant on herättänyt huomiota jännittävällä pelattavuudellaan. Vaikka se vaatii vielä hienosäätöä, ydinmekaniikka on otettu hyvin vastaan ​​betatestauksen aikana.

Lähteet: Ubisoft, IGN