Yhdysvaltain osakefutuurit kamppailevat, kun kauppiaat odottavat Applen tapahtumia ja taloustietoja

By

Yhdysvaltain osakefutuurit kohtaavat haasteita, koska kauppiaat ovat edelleen varovaisia ​​ennen Applen markkinointitapahtumaa ja keskeisiä inflaatio- ja vähittäismyyntitietoja. S&P 500 -futuurit laskivat 0.2 prosenttia, Dow Jones Industrial Average -futuurit 0.2 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.3 prosenttia. Maanantaina Dow Jones Industrial Average nousi 0.25 %, S&P 500 nousi 0.67 % ja Nasdaq Composite 1.14 %.

Sijoittajat epäröivät tehdä merkittäviä nousevia vetoja tulevien markkinakatalysaattorien vuoksi. Applen osakkeet ovat hieman korkeammalla, kun sijoittajat odottavat yhtiön markkinointitapahtumaa, jossa uusien iPhone-puhelimien odotetaan ilmestyvän. Tapahtumalla on potentiaalia vaikuttaa markkinoihin merkittävästi. Applen tapahtuman lisäksi ruokahalua suuriin teknologiaosakkeisiin testataan myös ARM:n 50 miljardin dollarin listauksella New Yorkissa. Listautumisanti on ylimerkitty jo 10 kertaa, mikä viittaa lupaavaan kysyntään, joka voi johtaa listautumishinnan tarkistamiseen ylöspäin.

Toinen markkinatunnelmaan vaikuttava tekijä on Yhdysvaltain 10 vuoden lainakulut, jotka ovat lähellä korkeimmillaan sitten vuoden 2008. Kauppiaat seuraavat tarkasti talouden päivityksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksiraportti elo- ja elokuun tuottajahinnoista ja vähittäismyyntiluvuista. Nämä tiedot vaikuttavat Federal Reserven päätöksentekoprosessiin sen tulevissa politiikkaneuvotteluissa. Haasteista huolimatta keskuspankki on edelleen omistautunut talouden vakauttamiseksi, vaikka halutun 2 %:n inflaatiotavoitteen saavuttaminen saattaa viedä aikaa.

Kaiken kaikkiaan tämä viikko paljastaa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden suunnan tulevien tapahtumien ja taloustietojen perusteella.

Lähteet: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management