Yhdistelmäsuunnittelu: Kahden digitaalisesti alkuperäisen varainhoitoyrityksen yhdistäminen

Kaksi digitaalisesti alkuperäistä varainhoitoyritystä, Compound ja Alternativ Wealth, ovat yhdistäneet voimansa luodakseen Compound Planningin, digitaalisen perhetoimiston, joka palvelee yrittäjiä, ammattilaisia ​​ja eläkeläisiä. Yli 1.2 miljardin dollarin hallinnoima omaisuus ja yli 50 henkilön tiimi eri puolilla Yhdysvaltoja, uuden yrityksen tavoitteena on tarjota kattava valikoima rahoitus- ja veroneuvontapalveluita.

Sekä Compound että Alternativ Wealth ovat saaneet tukea riskipääomayhtiöiltä, ​​ja Compound on kerännyt yhteensä 37 miljoonaa dollaria rahoitusta, mukaan lukien 25 miljoonan dollarin B-sarjan kierros marraskuussa. Alternativ päätti 10 miljoonan dollarin rahoituskierroksen kesäkuussa. Yhdistämällä asiantuntemuksensa ja resurssinsa Compound Planning pystyy tarjoamaan erityistä talousneuvontaa, veropalveluita, vaihtoehtoisia sijoituksia, concierge-toimintoja ja digitaalisen kojelautaliittymän.

Yhdistelmäsuunnittelun visiona on olla "varallisuudenhallinnan omena", joka tarjoaa virtaviivaisen ja kätevän ratkaisun tekniikan ammattilaisille henkilökohtaisen omaisuutensa hallintaan. Compoundin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Jordan Gonen sanoo, että tavoitteena on lievittää taloudellisia huolia, jotta ihmiset voivat keskittyä siihen, mikä elämässään on tärkeintä.

Christian Haigh, joka on aiemmin toiminut Alternativin toimitusjohtajana, ottaa yhdistyneen yrityksen toimitusjohtajan tehtävän. Haigh korostaa, että fuusio antaa heille mahdollisuuden tukea paremmin taloudellisia neuvonantajiaan ja mikä tärkeintä, tarjota asiakaslähtöistä talous-, vero- ja investointisuunnittelukokemusta. Gonen siirtyy strategiseen rooliin, joka tukee kahden yrityksen integraatioprosessia ja ohjaa tulevia strategisia aloitteita.

Kaiken kaikkiaan Compoundin ja Alternativ Wealthin yhdistäminen Compound Planningiin on merkittävä edistysaskel varainhoidon digitalisoinnissa. Yrittäjien, ammattilaisten ja eläkeläisten tarpeisiin räätälöityihin kokonaisvaltaisiin palveluihin keskittyvä uusi kokonaisuus pyrkii mullistamaan toimialan ja parantamaan asiakaskokemusta.

