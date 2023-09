Twitch Streamer käyttää Mind-Control-tekniikkaa pelien pelaamiseen ilman ohjainta

By

Yhteenveto: Twitch-streameri ja psykologian tutkija Perrikaryal on nostanut pelaamisen uudelle tasolle käyttämällä mielenhallintateknologiaa videopelien pelaamiseen ilman perinteistä ohjainta. Perrikaryal käyttää elektroenkefalogrammia (EEG) -laitetta, joka tallentaa aivojen sähköisen toiminnan ohjatakseen erilaisia ​​​​toimintoja pelissä. Hän pystyy navigoimaan pelimaailmassa ja kukistamaan vastustajia nyökkäämällä päätään liikkuakseen ja käyttämällä silmiään katseenseurantalaitteen kautta. Perrikaryalin perimmäinen tavoite on luoda handsfree-ohjain, joka on kaikkien saatavilla ja joka tarjoaa vertailukelpoisen pelikokemuksen. Hän jatkaa kokeilemista eri tuloilla, mukaan lukien biosignaalit, kuten verenpaine ja syke, parantaakseen mukaansatempaavaa pelikokemusta.

Perrikaryalin matka alkoi mielenhallintateknologian avulla voittaakseen pelin Elden Ringin, esitellen tämän innovatiivisen menetelmän potentiaalia. Skeptikoista huolimatta Perrikaryal näkee jännitystä ja potentiaalia lisäparannuksiin. Tällä hetkellä hänellä on neljä toimivaa näppäinyhdistelmää, mutta hän pyrkii kehittämään täyden ohjaimen, jossa kaikki painikkeet ja liipaisimet ovat käytettävissä. Hän tunnustaa edessä olevat haasteet, etenkin kun se on navigoinut monimutkaisten valikoiden kanssa Minecraftin kaltaisissa peleissä, mutta hän on edelleen päättänyt voittaa ne.

Perrikaryal aikoo integroida erilaisia ​​biosignaaleja ja EEG-teknologiaa virtuaalitodellisuuteen ja luoda mukaansatempaavamman pelikokemuksen tekemällä yhteistyötä laboratorioiden ja tutkimusryhmien kanssa. Hänen omistautumisensa mielenhallintapelaamisen rajojen rikkomiseen on saanut hänet kokeilemaan erilaisia ​​visualisointeja ja jatkuvasti mukauttamaan tekniikoitaan.

Perrikaryalin edistyminen ei ainoastaan ​​osoita mielenhallintateknologian potentiaalia pelaamisessa, vaan korostaa myös yrityksen ja erehdyksen merkitystä uusien menetelmien kehittämisessä. Hän pitää haasteet ja takaiskut olennaisina osatekijöinä mielenhallintapelien kasvussa ja parantamisessa. Perrikaryalin ponnistelut tasoittavat tietä tulevaisuudelle, jossa pelaamisesta tulee helpompaa ja osallistavampaa kaikille.