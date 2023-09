TUI Group pyrkii siirtämään suurimman osan varauksista TUI-sovellukseen

TUI Group, Euroopan suurin lomapakettimatkanjärjestäjä, on asettanut kunnianhimoisen pitkän aikavälin tavoitteen siirtää yli 50 % varauksistaan ​​TUI-sovellukseensa. Tällä hetkellä sovellusvaraukset muodostavat vain alle 10 % sen myynnistä keskeisillä markkinoilla, kuten Isossa-Britanniassa ja Saksassa. TUI Groupin toimitusjohtaja Sebastian Ebel uskoo, että sovelluksen muuttaminen yhden luukun matkakohteeksi auttaa vähentämään Googlen kaltaisten tehokkuusmarkkinointikanavien kustannuksia ja lisäämään toistuvia varauksia uskollisten asiakkaiden kautta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi TUI on keskittynyt digitaaliseen transformaatioon kivijalkatoimistojensa rinnalla. Yritys on lanseerannut uusia TUI-alustoja, joissa se myy itsenäistä majoitusta, retkiä ja aktiviteetteja. TUI-sovellus, joka tunnetaan myös nimellä TUI Digital Assistant, antaa nyt matkustajille mahdollisuuden etsiä, suunnitella ja varata kaikki lomansa osa-alueet, mukaan lukien lennot, majoitus, elämykset ja lomapaketit.

TUI pyrkii myös laajentamaan perinteistä aurinko- ja rantatarjontaansa pidemmälle. Se on optimoinut tämäntyyppisiä lomamatkoja viimeiset 50 vuotta ja on nyt uskaltautunut uusille alueille, kuten kaupunkikohteisiin. Yritys on nähnyt kasvavaa kysyntää kaupunkikohteiden elämyksille, ja Barcelona, ​​Rooma ja Milano ovat kolme suosituinta kohdetta. TUI Musement, ryhmän matkat ja aktiviteetit -divisioona, on myös investoinut brändättyihin kokemuksiin, kuten TUI Collections, hallitakseen paremmin laatua ja toimitusta.

Pohjoismaiset markkinat ovat johtaneet TUI:n digitaalista matkaa, ja lähes kaikki myynti tapahtuu verkossa. TUI:n pohjoismaiseen digitaaliseen strategiaan kuuluu vuorovaikutteisten ja yhteisöllisten tilojen korostaminen hotellien sisällä sekä pohjoismaisten matkailijoiden mielenkiinnon mukaiset toimintapohjaiset elämykset.

Kaiken kaikkiaan TUI Groupin tavoite siirtää suurin osa varauksista sovellukseensa kuvastaa sen sitoutumista digitaaliseen transformaatioon ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tarjoamalla yhden luukun matkailuun ja laajentamalla tuotetarjontaansa TUI pyrkii kilpailemaan alan muiden online-matkatoimistotoimijoiden kanssa ja varmistamaan pitkän aikavälin kannattavuuden.

Lähteet: Skift