Trek päivittää Domane AL -maantiepyörävalikoiman kevyellä rungolla ja lisääntyneellä monipuolisuudella

Trek on julkistanut suositun Domane AL -maantiepyörävalikoimansa neljännen sukupolven ja esittelee useita keskeisiä päivityksiä suorituskyvyn ja monipuolisuuden parantamiseksi. Uudessa Domane AL:ssa on kevyempi runkosarja, sisäinen kaapelireititys ja kyky sovittaa jopa 38 mm leveät renkaat. Domane AL:n lähtöhinta on 1,125 XNUMX puntaa, joten se on edelleen esteetön vaihtoehto maantiepyöräilijöille.

Yksi merkittävä parannus on Domane AL:n painonpudotus verrattuna edeltäjäänsä, Domane AL Disc -levyyn. Trek väittää, että 100-sarjan Alpha Aluminium -rungon uudelleensuunnittelu ja täyshiilisen haarukan lisääminen ovat johtaneet noin 225 g:n (0.5 lb) painonpudotukseen. Esimerkiksi keskitason Domane AL 4:n paino on 10.35 kg (22.82 lb).

Uusi Domane AL tarjoaa myös suuremman rengasvälyksen, jolloin ajajat voivat asentaa jopa 38 mm leveät renkaat. Tämä laajennettu maavara antaa pyöräilijöille mahdollisuuden siirtyä tasaisesta jalkakäytävästä kuoppaisille takateille ja jopa useimpiin sorapolkuihin. Vaikka leveämmät renkaat olisivat parempia epätasaisissa maastoissa, 38 mm:n kapasiteetti sopii hyvin hoidetuille, kohtalaisen kuoppaisille radoille.

Trek on säilyttänyt Domane AL:n Endurance-geometriansa varmistaen pystysuoramman ajoasennon verrattuna merkin kilpailevampiin maantiepyöriin, kuten Madone ja Émonda. Tämän geometrian tarkoituksena on tarjota mukavuutta pidemmillä matkoilla vähentämällä selän ja niskan rasitusta. Esimerkiksi 56 cm Domane AL tarjoaa pinokorkeuden 591 mm ja ulottuvuuden 377 mm, jolloin pino/ulottuvuussuhde on 1.57.

Toinen parannus on uudelleen suunniteltu ohjaustanko, jonka ulottuma on lyhyempi, 80 mm, ja 4 mm:n leveys konepellistä putoamiin. Tämän muutoksen tarkoituksena on parantaa ajajien ergonomiaa ja hallintaa.

Estetiikkaa ja käytännöllisyyttä silmällä pitäen uusi Domane AL sisältää sisäisen kaapelin reitityksen, joka on yleinen ominaisuus huippuluokan maantiepyörissä. Tämä suunnitteluvalinta yksinkertaistaa Domane AL:n etuosan ulkonäköä. Lisäksi pyörä säilyttää monipuolisuutensa lokasuojien, telineen ja jopa yläputkipussin kiinnikkeillä.

Domane AL -sarja sisältää nyt myös UDH (Universal Derailleur Hanger) -yhteensopivuuden, aloite vaihtajien ripustimen mallien standardoimiseksi. Trek käyttää jo UDH:ta maastopyörissään, ja sen käyttöönotto Domane AL:ssa yksinkertaistaa huoltoa ja korjauksia.

Neljännen sukupolven Domane AL -mallisto sisältää kolme mallia: Domane AL 2 1,125 4 puntaa, Domane AL 1,875 5 2,150 puntaa ja Domane AL 100 XNUMX XNUMX puntaa. Jokaisessa mallissa on XNUMX-sarjan Alpha-alumiinirunko, Domane AL -hiilihaarukka sekä erilaisia ​​ryhmä- ja pyörävaihtoehtoja.

Lisätietoja on osoitteessa trekbikes.com.

