Total War: Pharaoh tarjoaa uutta jännittävää mekaniikkaa tutussa kaavassa

Suosittu pelisarja Total War on julkaissut uusimman osansa Total War: Pharaoh. Huolimatta siitä, että Total War: Pharaoh on kokenut jonkin verran väsymystä pelin lukuisten iteraatioiden vuoksi viimeisen 20 vuoden aikana, Total War: Pharaoh on onnistunut herättämään jännityksen uudelleen. Creative Assemblyn Sophia-studion kehittämä peli tarjoaa klassisen miekka-sandaalikokemuksen uudella ja mielenkiintoisella käänteellä.

Yksi Total War: Pharaon erottuvista ominaisuuksista on laaja kampanjamekaniikka. Peli tuo uuden tason monimutkaisuuteen esivarsien käyttöönoton myötä. Nämä etuasemat toimivat lisärakennuspaikkoina ja tarjoavat pelaajille strategisempia vaihtoehtoja alueitaan kehittäessään. Tämä lisätty rakeisuus heijastaa esiteollista maailmaa, jossa kylät ympäröivät kaupunkeja ja kaupungit keskittyivät kaupunkien ympärille. Esivarsien sisällyttäminen mahdollistaa myös alueiden erikoistumisen, mikä parantaa pelin räätälöintiä.

Niilin lisäksi Total War: Pharaoh laajentaa pelialuettaan kattamaan historiallisen Napatan alueen, Levantin ja Anatolian eteläisen keskiosan. Alueet, kuten nykypäivän Turkin pohjois- ja länsirannikot, ovat kuitenkin edelleen saavuttamattomissa, mutta niillä on ratkaiseva rooli pelissä paikoissa, joista merikansat aloittavat hyökkäyksensä.

Pelin päätavoitteena on, että pelaajista tulee joko Egyptin faarao tai heettiläisten suuri kuningas. Hallittajien on kerättävä legitiimiyttä, resurssia, joka syntyy hallitsemalla ydinalueita, rakentamalla tiettyjä rakennuksia ja antamalla kuninkaallisia asetuksia. Kun riittävä legitiimiys on saatu, hallitsijat voivat haastaa nykyisen johtajan sisällissodassa ja mahdollisesti kohdata muita kilpailijoita. Hallitsijaksi tuleminen on vasta alkua, sillä pelaajien on jatkettava kuninkaallisten voimien keräämistä ja muinaisen perinnön rakentamista jäljittelemällä menneisyyden suuria hallitsijoita.

Total War: Pharaoh esittelee kiehtovan Royal Court -järjestelmän, joka tarjoaa useita tehtäviä ainutlaatuisilla voimilla. Pelaajat voivat olla vuorovaikutuksessa näiden tuomioistuimen jäsenten kanssa ja toivoa suosiota tai juonitella heitä vastaan. Suhteiden rakentaminen jäsenten kanssa voi antaa pääsyn erikoisyksiköille tai jopa johtaa kiristykseen ja uhkauksiin saada valtaa. Monimutkainen kenttädynamiikka lisää peliin syvyyttä ja juonittelua.

Total War: Pharaoh nuorentaa Total War -sarjaa ainutlaatuisella mekaniikallaan ja virkistävällä lähestymistavalla. Olitpa sarjan pitkäaikainen fani tai uusi, tämä peli lupaa jännittävän ja mukaansatempaavan kokemuksen.

Lähteet:

– Total War: Pharaoh First Look Images.