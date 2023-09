Tuleva iPhone 15 -sarja saa merkittäviä päivityksiä

By

Applen on määrä julkaista iPhone 15 -mallistonsa 12. syyskuuta, ja huhujen mukaan neljä iPhone-mallia julkistetaan tänä vuonna. Vanilja iPhone 15 ja iPhone 15 Plus hinnoitellaan samalla tavalla kuin viime vuonna tai saavat marginaalisen hinnankorotuksen, kun taas iPhone 15 Pro Maxin hinnannousun odotetaan olevan jyrkimpää verrattuna edelliseen malliin.

OpenAI isännöi marraskuussa alkavaa kehittäjäkonferenssia

OpenAI, suositun tekoälychatbotin ChatGPT:n luoja, isännöi ensimmäisen kehittäjäkonferenssinsa San Franciscossa 6. marraskuuta. Konferenssi tarjoaa kehittäjille henkilökohtaisen osallistumisen ja suoratoistovaihtoehdot, jotka voivat olla yhteydessä yrityksen kanssa.

Klubitalo muuttuu ääniviestisovellukseksi

Sosiaalinen äänialusta Clubhouse, joka sai suosiota pandemian aikana, mutta koki laskun, tekee paluun ääniviestisovelluksena. Tuoreen päivityksen myötä Clubhouse pyrkii olemaan sosiaalisempi ja ainutlaatuisempi muihin viestisovelluksiin verrattuna, tarjoten interaktiivisemman ja mukaansatempaavamman kokemuksen.

MediaTek kehittää 3nm:n piirisarjan TSMC:n teknologiaa käyttäen

Johtava piirisarjan valmistaja MediaTek on kehittänyt ensimmäisen 3 nanometrin (nm) sirunsa hyödyntäen Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (TSMC) edistynyttä prosessiteknologiaa. Tämä uusi piirisarja, joka debytoi vuonna 2024 osana MediaTek Dimensity -lippulaivapiirisarjaa, lupaa parempaa tehokkuutta ja suorituskykyä.

Tecno julkaisee SPARK 10 Pro Moon Explore Editionin

Tecno on julkaissut Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition -älypuhelimen Intiassa kunnioittaen ISRO:n Chandrayaan 3 -kuutehtävää. Tässä laitteessa on kuun pinnan inspiroima valkoinen ja musta kaksisävyinen nahkamuotoilu, ympäristöystävällinen silikonipohjainen nahkainen takaosa, ja se esiteltiin aiemmin Tecno Magic Skin Editionina maailmanlaajuisilla markkinoilla.

PlayStation Plusin hinnannousu Intiassa

Sony ilmoitti äskettäin, että se nostaa PlayStation Plus -vuosisopimusten hintoja tarjotakseen laadukkaita pelejä ja lisäetuja tilaajille. Intian viralliset hinnat on nyt listattu PlayStation-verkkosivustolle, mikä heijastaa lähes 2,000 XNUMX rupiaa. PlayStation Plus tarjoaa tilaajilleen pääsyn ilmaisiin peleihin, kokeiluversioihin ja eksklusiivisiin kauppaalennuksiin, kuten Xbox Game Pass.

