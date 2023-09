Starfieldin johtaja puhuu ajoneuvoista, PC:n suorituskyvystä ja muusta

Äskettäisessä haastattelussa Bethesdan johtaja Todd Howard ja Xboxin toimitusjohtaja Phil Spencer vastasivat useisiin kysymyksiin äskettäin julkaistusta Starfield-pelistä. Yksi keskustelunaiheista oli maa-ajoneuvojen puuttuminen pelissä. Howard selitti, että vaikka he olivat harkinneet maaajoneuvojen käyttöönottoa, studio päätti lopulta, että pelaajien oli tärkeää matkustaa jalkaisin laivoistaan ​​poistuttuaan. Tämä antoi kehittäjille mahdollisuuden mitata pelaajien nopeutta ja suunnitella pelin sen mukaisesti. Lisäksi ajoneuvojen esittely olisi muuttanut pelikokemusta merkittävästi. Howard kuitenkin mainitsi, että pelaajilla on edelleen laiva ja jetpack, joita voidaan pitää omana ajoneuvonaan.

Haastattelussa käsiteltiin myös Starfieldin PC-suorituskykyä ja Xboxin eksklusiivisuutta. Kysyttäessä Howard hylkäsi käsityksen, että peliä ei ole optimoitu PC:lle. Hän totesi, että Starfield on nykyisen sukupolven peli, mikä tarkoittaa, että joidenkin pelaajien on ehkä päivitettävä tietokoneensa voidakseen nauttia siitä täysin. Vastauksena kysymykseen muiden pelien, kuten Baldur's Gaten, kilpailusta, Howard ei suoraan käsitellyt Larian Studiosin nimeä, mutta ilmaisi uskovansa, että Starfield houkuttelee pelaajia moniksi vuosiksi eteenpäin.

Haastattelun aikana Phil Spencer esitti näkemyksiä liiketoiminnan näkökulmasta. Hän paljasti, että Starfield on tällä hetkellä pelatuin nykyisen sukupolven Xbox-yksinoikeus, ja Game Passilla on tuhansia pelaajia. Lisäksi hän huomautti, että Starfield on Bethesdan toivelistatuin peli Steamissä. Hän päätti kuitenkin olla paljastamatta, olisiko The Elder Scrolls 6 myös yksinoikeudella Xboxille ja PC:lle.

Kaiken kaikkiaan haastattelu valotti Starfieldin eri puolia, mukaan lukien luova päätös maa-ajoneuvojen puuttumisen takana, PC:n suorituskykyvaatimukset ja pelin suosio ja toivelistat. Ainutlaatuisella lähestymistavalla avaruustutkimukseen Starfield esittelee Bethesdalle uuden ja jännittävän hankkeen ja on herättänyt suurta odotusta pelaajien ja fanien keskuudessa.

Lähteet:

– Bloomberg Technology (haastattelu Todd Howardin ja Phil Spencerin kanssa)