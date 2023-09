Instagram Threads laajentaa hakutoiminnon useisiin maihin

By

Hyviä uutisia Instagram Threadsin käyttäjille! Hakuominaisuus, jota alun perin testattiin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, laajenee nyt moniin englannin ja espanjankielisiin maihin. Mark Zuckerberg, Threadsin takana olevan yrityksen Metan toimitusjohtaja, jakoi tämän jännittävän päivityksen. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät sellaisissa maissa kuin Argentiina, Intia, Meksiko, Iso-Britannia ja Yhdysvallat voivat nyt käyttää Threadsin perushakutoimintoa.

Tämä hakuominaisuus on merkittävä edistysaskel Threadsille, koska sen tavoitteena on tulla täydelliseksi sosiaaliseksi verkostoksi. Mark Zuckerberg vihjasi myös tulevista päivityksistä, jotka saattavat tuoda tämän hakuominaisuuden useisiin maihin. On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki Euroopan unionin maat eivät ole mukana tässä laajennuksessa käyttäjien tietosuojalakeihin liittyvien sääntelyhaasteiden vuoksi.

Ennen tätä päivitystä Threadsissa oli rajoitettu hakuominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat löytää vain muita Threads-käyttäjiä ilman mahdollisuutta etsiä viestejä tai sisältöä. Kokotekstihaun käyttöönoton myötä käyttäjät voivat nyt etsiä tiettyjä avainsanoja ja aiheita, joista on keskusteltu alustalla, mikä parantaa yleistä käyttökokemusta.

Hakutoiminnon laajentaminen Threadsissa on osa Instagramin jatkuvaa pyrkimystä lisätä sitoutumista alustalla. Säikeet saavuttivat alun perin suosiota yhdistämällä uusia käyttäjiä Instagram-emosovellukseen, jotta he saavat seuraajia ja ovat helposti yhteydessä muihin käyttäjiin.

Vaikka Threads on tuonut julkaisunsa jälkeen käyttöön joitain uusia ominaisuuksia, kuten kronologisen syötteen, paikan nähdä tykkäykset, uudelleenjulkaisut-välilehden ja erilaisia ​​parannuksia, siitä puuttuu silti tiettyjä ominaisuuksia kilpaillakseen muiden alustojen, kuten X:n (aiemmin Twitterinä) kanssa. Käyttäjät etsivät toimintoja, kuten luetteloita, kirjanmerkkejä ja trendejä, jotka ovat tehneet Twitteristä maailmanlaajuisten keskustelujen keskuksen.

Ilman ominaisuuksia, kuten hakua ja trendejä, Threads ei tunnu olevan reaaliaikainen uutisverkko. Hakutoiminnon laajentumisen myötä Threads on kuitenkin ottanut askeleen lähemmäksi entistä kattavampaa sosiaalista verkostoa.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: [lähde]

– 9to5Mac-raportti: [lähde]