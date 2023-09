Tutustu Starfieldin funky- ja tyylikkäisiin laivamalleihin

Starfieldin julkaisun jälkeen pelaajat eivät ole tuhlanneet aikaa omien ainutlaatuisten ja mielikuvituksellisten alussuunnitelmiensa luomiseen. Laivojen suunnittelun luovuus on todella kunnioitusta herättävää, kuten Mass Effectin, Star Warsin ja Halon kaltaisten rakastettujen franchising-alusten luomisesta omien funky-käänteiden lisäämiseen.

Lyömätön laiva

Eräs erottuva laivasuunnittelu on Unbeatable Ship, joka on nimetty osuvasti, koska viholliset kohdistavat aina aluksen keskustaan, mutta tästä aluksesta puuttuu taitavasti keskus. Morfalathin luomassa laivassa on kulmikas ja sokkelomainen sisustus, joka on täynnä klaustrofobisia paloja ja tikkaita. Se muistuttaa jotain, jonka Federal Bureau of Control tuottaisi, jos he uskaltaisivat avaruuteen.

Musta helmi

Pirates of the Caribbean -sarjasta inspiroituneena SnaKeMuHo loi uudelleen legendaarisen Black Pearlin. Se saattaa purjehtia tasaisemmin vedessä, mutta sen läsnäolo Starfieldissä lisää seikkailunhalua. Kuvittele vain tuntevasi merituulen ja kuulevasi laivan narinaa tutkiessasi kosmosta.

Thomas Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, rakastettu hahmo, joka tunnetaan odottamattomista paikoista, on päässyt Starfieldiin. Tämä MrCaine332:n luoma esitys säilyttää klassiset siristelevät silmät, mikä varmistaa, että brittiläisen veturin fanit tuntevat olonsa kotoisaksi avaruuden laajuudessa.

Jättiläinen avaruusrapu

Fight Crab -pelin innoittamana vwinks suunnitteli valtavan mecha-äyriäisaluksen. Ensi silmäyksellä se näyttää tavalliselta astialta, jossa on kaksi pihtiä, mutta lähempi tarkastelu paljastaa sen eeppiset mittasuhteet. Aluksen muotoilu erottuu edukseen, etenkin dramaattisissa otoksissa, jotka on kuvattu hiekkamyrskyssä.

Avaruusjuna

Vaikka avaruusjuna ei ole käytännöllisin laiva, se esittelee potentiaalia luoviin laivasuunnitteluun. Laivassa oleva säilytystila olisi valtava, ja se sopisi täydellisesti aarteiden ja kauppatavaroiden keräämiseen. Vaikka ei toiminutkaan, sitruunaprinsessan suunnittelema visuaalisesti näyttävä laiva on näkemisen arvoinen.

Maaginen koulubussi

90-luvun sarjakuvan Magic School Bus -fanit arvostavat sp7r:n virkistystä. Tämä laiva toimii lapsen ainoana kulkuvälineenä järjestelmien välillä, mikä tekee koulumatkasta unohtumattoman seikkailun. Tämän rakastetun mallin luominen uudelleen tarjoaa nostalgiaa ja oikkua niille, jotka varttuivat katsomassa koulutussarjaa.

Planet Express

Toinen sp7r:n luomus, Futuraman Planet Express -alus, on välittömästi tunnistettavissa ja lisää värikästä silausta Starfield-universumiin. Vaikka siitä puuttuu liikkuvuus ja taistelukyky, tämä rahtilaiva vangitsee täydellisesti alkuperäisen sarjan hengen.

Borgin kuutio

IngeniousIdiocy loi vaikuttavan näytelmän pahaenteisestä Star Trekin Borg's Cube -aluksesta. Vaikka kyky saada kelluva kuutio lentämään on epäkäytännöllinen ja toisinaan haittaa kameraa, se on saavutus sinänsä. Tämän laivan kohtaaminen avaruuden laajuudessa olisi todella unohtumaton kokemus.

Konsuliluokan risteilijä

DaMightyMilkMan tuo Star Warsin konsuliluokan risteilijän eleganssia Starfieldiin. Yleisempien Millennium Falcon- ja X-Wing-mallien korostamisesta poiketen tämä Clone Wars -aikakauden vähemmän tunnettu alus esittelee Star Wars -laivasuunnittelun laajuutta.

Eteenpäin aamunkoittoon

VantaGenesis tarjoaa pelaajille mahdollisuuden pilotoida UNSC Forward Unto Dawnia, massiivista alusta, joka on Halo-faneille tuttu. Tämä Halo 3:n viimeisillä hetkillä nähty laiva lisää ripauksen nostalgiaa ikonisen pelisarjan faneille.

Yli 6 miljoonaa pelaajaa liittyy Starfieldiin sen ensimmäisenä kokonaisena päivänä, joten voimme odottaa vielä enemmän uskomattomia laivoja koristavan peliä. Yhteisön luovuus hämmästyttää edelleen, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä muita ainutlaatuisia ja mielikuvituksellisia malleja ilmaantuu pelin suosion kasvaessa.

