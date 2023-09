Uudet Apple-kellot ja iPhone 15 Pro, joissa on päivitetyt anturit ja titaanirunko

By

Bloombergin raportin mukaan tuleva Apple Watch Series 9 keskittyy parantamaan antureitaan nopeuden, tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. Yksi suurimmista päivityksistä on uusi optinen sykesensori, jonka tavoitteena on tarjota parempaa tarkkuutta erilaisille terveysominaisuuksille, kuten epänormaalista sykehälytyksestä. Lisäksi Apple Watch Series 9 sisältää uuden ultralaajakaistaisen U2-sirun, jonka odotetaan parantavan kadonneiden esineiden Find My -sovelluksen tarkkuutta.

Suunnittelun suhteen Apple Watch Series 9 säilyttää nykyisen ulkoasunsa, sillä malleja on saatavana 41 mm:n ja 45 mm:n koteloissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettaville malleille siirrytään kuitenkin 3D-tulostettuihin koteloihin Applen ympäristöystävällisen lähestymistavan mukaisesti. Ultra-malli säilyttää myös 49 mm:n kotelokokonsa.

Toisaalta iPhone 15 Pro -valikoimaan tehdään joitain merkittäviä muutoksia. Uusissa malleissa on titaanirunko, mikä tekee niistä noin 10 prosenttia kevyempiä kuin edeltäjänsä. Titaaninen muotoilu tarjoaa mattapintaisen pinnan, poistaa sormenjäljet ​​tahrat ja pyöristetyt reunat parantavat ergonomiaa. Lisäksi kaikki neljä iPhone 15 -mallia saavat U2-ultralaajakaistasirun sekä toimintopainikkeen, joka korvaa soitto-/mykistyskytkimen. IPhone 15 Pro esittelee myös uudistetun rungon helpottamaan korjausta.

Vaikka tiedot AirPodeista ovat niukkoja, huhutaan, että AirPods Pro saa USB-C-portin niiden koteloon. Lisäksi tavallisten AirPods- ja AirPods Max -laitteiden odotetaan siirtyvän Lightning-liitännöistä USB-C-liitäntöihin seuraavan vuoden aikana.

Kaiken kaikkiaan nämä päivitykset osoittavat Applen sitoutumisen parantamaan lippulaivalaitteidensa suorituskykyä ja käyttökokemusta. Keskittyminen parannettuihin antureisiin ja kevyempään titaanirunkoon on osoitus yrityksen omistautumisesta innovaatioon ja asiakastyytyväisyyteen.

