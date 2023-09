Starfield Players luo lyömättömiä mutta rumia laivoja

Starfield-pelaajat ovat löytäneet ainutlaatuisen ratkaisun heikkoihin luotsaustaitoihinsa suunnittelemalla aluksia, jotka ovat käytännössä tuhoutumattomia epätavallisen muodonsa vuoksi. Näitä alussuunnitelmia on jaettu Redditin kaltaisilla alustoilla, mikä esittelee pelaajien luovuutta ja kekseliäisyyttä.

Yhtä laivamallia, joka tunnetaan nimellä Fat L tai L-Wing, ylistetään "tehokkaasti immuuniksi" vihollisen vaurioille. Aluksen epäsymmetrinen L-muoto hämmentää vihollisaluksia, mikä vaikeuttaa niiden kohdistamista sen rakenteeseen. Fat L:n luoja, Reddit-käyttäjä Solace_of_the_Thorns, kyseenalaisti aluksi, kuinka NPC-alukset kohdistuvat pelaajiin, ja päätti hyödyntää tätä luomalla epätavallisen suunnittelun. Aluksen keskipiste, joka on vihollisten kohteena oleva piste, on tarkoituksella sijoitettu avaruuteen eikä laivan sisälle. Tämä saa vihollisen ohjukset ohittamaan aluksen kokonaan, mikä tekee siitä käytännössä haavoittumattoman hyökkäyksille. Huono puoli on kuitenkin se, että laivan ulkonäkö ei ole niin houkutteleva.

Solace_of_the_Thornsin julkaisema videoleike esittelee Fat L:tä toiminnassa, paljastaen laivan, joka on pinottu Starfieldin elinympäristömoduuleilla ja jossa on ohut, pitkä varsirakenne L-muodon luomiseksi. Vaikka alus ei voi voittaa yhtään kauneuskilpailua, sen tehokkuutta taistelussa ei voida kiistää.

Toinen Starfieldin laivanrakennustyökaluja hyödyntävä laivasuunnittelu on Reddit-käyttäjä Morfalathin luoma neliömäinen alus. Tämä alus työntää pelin pituus-, leveys- ja korkeusrajoitukset maksimiin, mikä johtaa rakenteeseen, joka muistuttaa vain neliön ääriviivoja. Alus koostuu lukuisista neliön muotoisista huoneista, jotka on yhdistetty toisiinsa, mikä tekee siitä painajaisen navigoinnista. Ohjaamo, moottorit ja laskeutumispaikka on piilotettu huoneiden sokkelon keskelle, joten pelaajien on osallistuttava I-Spy-peliin löytääkseen heidät.

Vaikka nämä epätavanomaiset laivamallit eivät ehkä ole visuaalisesti houkuttelevia, ne esittelevät pelaajien innovatiivista ajattelua ja kykyä hyödyntää pelimekaniikkaa. Luomalla aluksia, jotka hämmentävät vihollisen kohdistusjärjestelmiä, Starfield-pelaajat ovat löytäneet tavan kompensoida luotsaustaitojensa puutetta ja luoda käytännössä lyömättömiä aluksia.

