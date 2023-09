Älykkäät näkölasit: Näkövammaisten voimaannuttaminen tekniikalla

By

Seetharam (Ramu) Muthangi, Smart Vision Glasses -lasien luoja, on tehtävänä parantaa näkövammaisten elämää Intiassa. Maassa, jossa on 18 miljoonaa sokeaa, Muthangin innovatiivinen laite tarjoaa apua lukemiseen, esineiden tunnistukseen, kasvojentunnistukseen ja navigoimiseen, jotka kaikki perustuvat tekoäly- (AI) ja koneoppimisteknologiaan (ML).

Inspiraatio Smart Vision -laseihin tuli henkilökohtaisista kokemuksista. Muthangi näki haasteita, joita kohtasivat hänen isänsä, joka kärsi heikentävän vamman, ja hänen sisarensa, joka menetti näkönsä myöhäisen diabeettisen retinopatian diagnoosin vuoksi. Päättänyt auttaa muita samanlaisissa tilanteissa, hän kehitti laitteen, joka voi tehdä päivittäisistä toiminnoista vähemmän tylsiä ja antaa näkövammaisille mahdollisuuden olla itsenäisempi.

Smart Vision Glasses -lasien prototyyppi kehitettiin vuonna 2018 ja lanseerattiin viime vuonna. Tämä kevyt puettava laite on kiinnitetty silmälasiin ja tarjoaa viisi päätoimintoa. Käyttämällä kehyksessä olevia pistekirjoituspainikkeita käyttäjät voivat käyttää ominaisuuksia, kuten kohteen tunnistusta, lukemista, kasvojentunnistusta ja navigointiapua. Laite on yhdistetty matkapuhelimeen Bluetoothin kautta, ja mukana tuleva mobiilisovellus tarjoaa lisätukea.

Laite hyödyntää LIDAR-tekniikkaa, joka havaitsee kohteet ja etäisyydet pulssilaserin avulla. Se voi lukea tulostettuja sivuja optisen merkintunnistuksen (OCR) avulla ja muuntaa ne puheeksi. Se voi myös tunnistaa kasvot ja tallentaa jopa 150 nimeä tulevaa käyttöä varten. Lasit toimivat kävelyavustajana ja varoittavat käyttäjää tiellä olevista esteistä.

Muthangin yritys, SHG Technologies, valmistaa Smart Vision Glasses -laseja Bengalurussa, Intiassa. Tähän mennessä lasia on myyty 2,500 XNUMX kappaletta, ja yritys kehittää jatkuvasti tekniikkaa. He kehittävät parhaillaan uutta versiota laitteesta, joka käyttää luun johtavia laseja poistamaan Bluetooth-kaistan tarpeen.

Smart Vision Glasses -lasit ovat saaneet hyvän vastaanoton sokeiden kouluissa, rotaryklubissa ja organisaatioissa, kuten Vision Aid ja Help the Blind Foundation, jotka tarjoavat apurahoja ja tukea apua tarvitseville henkilöille. Kliiniset tutkimukset on suoritettu Aravind Eye Hospitalissa Maduraissa, ja Muthangin tiimi tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden Intian silmäsairaaloiden kanssa.

Hyödyntämällä tekoäly- ja ML-teknologiaa Smart Vision Glasses -lasit mullistavat näkövammaisten elämän Intiassa. Kun teknologian saatavuus paranee, näkövammaiset voivat jatkaa oppimista, työskentelyä ja navigointia maailmassa helpommin ja itsenäisemmin.

