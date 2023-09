Huawei julkistaa uuden älykellon: Huawei Watch GT 4

By

Huawei aikoo esitellä uuden lisäyksen älykellokokoelmaansa Huawei Watch GT 4:n tulevan julkaisun myötä. Vaikka sitä ei ole virallisesti vahvistettu, vuotaneet tiedot viittaavat siihen, että kelloa on saatavana kahdessa koossa: 41 mm ja 46 mm.

Vuotaneet kuvat osoittavat, että 41 mm:n mallissa on tavallinen kehys, kun taas 46 mm:n mallissa on ajoituskehys. On arveltu, että kellomalli voi olla jopa kolmas. Sosiaaliseen mediaan julkaistu teaser-leike antaa välähdyksen tulevan kellon tyylikkäästä estetiikasta ja ylellisyydestä.

Yksi erityinen ominaisuus, joka erottaa mysteerikellon Huawei Watch GT 4:n (46 mm) vuotaneista kuvista, on näkyvämpi yläkolmio, jossa on kultainen koristelu. Tämä voi ehdottaa erilaista väriä tai jopa täysin uutta mallia, mahdollisesti pro-versiota.

Huawei Watch GT 4:n (46 mm) vuotaneet livekuvat paljastavat, että kelloa voidaan mukauttaa erilaisilla rannehihnoilla, vaikka ne eivät esittele kolmatta kehysrakennetta.

Verrattuna muihin Huawei-älykelloihin, kuten Huawei Watch 4 ja 4 Pro, GT-sarja tarjoaa yleensä vähemmän ominaisuuksia, kun käytössä on jokin HarmonyOS-versio. GT-kellot ovat kuitenkin edullisempia, sillä GT 41:n 46 mm:n ja 4 mm:n mallien hinnoittelun odotetaan olevan 250 euroa ja 400 euroa, toisin kuin Watch 450:n ja 700 Pron 4/4 euroa. .

Akun keston suhteen vuotaneet tiedot viittaavat siihen, että GT 4 -malleilla on pidempi käyttöikä jopa kaksi viikkoa. Lisäksi ne on asetettu tukemaan nopeaa langatonta latausta (10-18W), ja niitä on saatavana eri kotelomateriaaleina, mukaan lukien ruostumaton teräs nahkahihnalla ja metallikotelo muovihihnalla.

Samalla kun odotukset kasvavat, Huawein uusi älykello tarjoaa valikoiman vaihtoehtoja kuluttajille, jotka etsivät sekä tyyliä että toimivuutta.

