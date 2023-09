Hisense julkistaa suurimman mini-LED-television: U8K

Hisense on äskettäin julkistanut uusimman tarjouksensa TV-markkinoilla, Hisense U8K:n. Tässä televisiossa on vaikuttava 100 tuuman 8K-näyttö, jossa on 144 Hz:n virkistystaajuus, ja se on asetettu määrittelemään kotiviihdekokemus uudelleen. Ostajien on kuitenkin maksettava 9,999 XNUMX dollarin summa tästä huipputeknologiasta.

Hisense U8K:n tähtiominaisuus on sen 100 tuuman mini-LED-näyttö. Yli 1,600 1,500 paikallisen himmennysalueen ja 10 10 nitin kirkkauden ansiosta käyttäjät voivat odottaa eloisia värejä ja syvää mustaa, mikä lisää katselukokemukseen syvyyttä ja selkeyttä. TV tukee myös useita HDR-formaatteja, kuten HDRXNUMX, HDRXNUMX+, Dolby Vision ja HLG, mikä varmistaa yhteensopivuuden eri sisältölähteiden kanssa.

Hisense U8K on varustettu 50 W 2.1.2 surround-äänijärjestelmällä, joka tarjoaa mukaansatempaavan äänen, joka täydentää upeaa visuaalista sisältöä. Lisäksi televisiossa on Google TV, joka tarjoaa pääsyn laajaan valikoimaan suoratoistopalveluita ja sovelluksia. Pelaajat voivat myös iloita, koska U8K tukee FreeSync Premium Prota, mikä vähentää änkytystä ja repeytymistä pelin aikana.

Liitäntävaihtoehtoja ovat neljä HDMI-porttia, kaksi USB-porttia (mukaan lukien yksi USB 3.0), komposiitti-AV-tulot, Ethernet-portti, 3.5 mm:n portti ja optinen audiolähtö. Televisiossa on myös Bluetooth 5.2 ja Wi-Fi 6E, mikä varmistaa saumattoman langattoman yhteyden.

Hisense U8K:n odotetaan olevan ostettavissa tänä syksynä verkkokauppojen, kuten Amazonin ja Best Buyn, kautta. Vaikka se ei ehkä ole budjettiystävällinen vaihtoehto, se tarjoaa varmasti ensiluokkaisen kotiviihdekokemuksen niille, jotka haluavat investoida uusimpaan teknologiaan.

Lähteet: Hisense

Yhteenveto: Hisense on julkaissut U8K:n, jonka väitetään olevan markkinoiden suurin mini-LED-televisio. 100 tuuman 8K-näytön, 144 Hz:n muuttuvan virkistystaajuuden ja eri HDR-muotojen tuen ansiosta tämä televisio lupaa mukaansatempaavan katselukokemuksen. Siinä on myös 50 W surround-äänijärjestelmä, Google TV -integraatio ja liitäntävaihtoehdot, kuten HDMI, USB, Ethernet ja Wi-Fi. Hisense U8K on saatavana suositushintaan 9,999 XNUMX dollaria verkkokaupoista.