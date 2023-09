The Sandman: Täydellinen ensimmäinen kausi tulossa digitaaliseen ja fyysiseen muotoon

Neil Gaimanin, Allan Heinbergin ja David S. Goyerin luoman "The Sandmanin" erittäin odotettu toinen tuotantokausi on osunut jumiin meneillään olevien sopimusneuvottelujen vuoksi. Odottaessaan edistystä tällä rintamalla sarjan fanit voivat pian omistaa kopion ensimmäisestä kaudesta joko digitaalisessa tai fyysisessä muodossa.

Syyskuun 18. päivänä "The Sandman: The Complete First Season" on saatavilla digitaaliseen suoratoistoon sellaisilla alustoilla kuin Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play ja Vudu. Niille, jotka haluavat fyysisiä kopioita, 4K Ultra HD-, Blu-ray- ja DVD-sarjat julkaistaan ​​28. marraskuuta.

Sarja sisältää kaikki 11 jaksoa ensimmäiseltä tuotantokaudelta sekä erikoisominaisuuksia, kuten kurkistuksen kulissien taakse ja The World of The Endlessin tutkimisen.

Vaikka Peter Friedlander, Netflixin UCANin käsikirjoitetun TV:n johtaja, ei suoraan käsitellyt sitä, tuleeko toinen tuotantokausi olemaan nimeltään "Season 2", mutta hän vihjasi mahdollisuudesta lähestyä ohjelmaa "volyymeilla". Friedlander totesi: "On päätöksiä, joita ei ole tehty, mutta harkitsemme ryhmittelyä. Kaikki on pöydällä, kun on kyse "Sandmanista". Se on innovatiivinen esitys." Tämä tarkoittaa, että esityksen rakenne saattaa olla epätavallinen, ja se saattaa sisältää lisäjaksoja tai ryhmitellä tarinat yhteen.

Jännityksen lisäämiseksi tässä ovat suositushinnat "The Sandman: The Complete First Season" -elokuvan eri versioille: Digital UHD (24.99 dollaria), 4K Ultra HD (44.98 dollaria), Blu-ray (29.98 dollaria) ja DVD ( 24.98 dollaria).

"The Sandmanin" fanit voivat odottaa ensimmäisen kauden omistamista ja innokkaasti odottaa päivityksiä sarjan tulevaisuudesta.

Lähteet:

– Peter Friedlanderin haastattelu Varietylle

– Warner Bros. Discovery Home Entertainmentin tarjoamat vähittäismyyntihinnat