Sen määrittämisen tärkeys, onko digitaalinen omaisuus arvopaperi – SEC v. Ripple ja SEC v. Coinbase

Kryptovaluuttojen maailmassa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, pitäisikö tiettyjä digitaalisia omaisuuseriä pitää arvopapereina ja siten Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) säätelyn alaisia. SEC luottaa "Howey-testiin", jonka Yhdysvaltain korkein oikeus perusti asiassa SEC v. WJ Howey määrittääkseen, onko taloudellinen järjestely sijoitussopimus ja siten arvopaperi. Äskettäinen päätös asiassa SEC v. Ripple Labs, jonka mukaan digitaalisten XRP-tokenien myynti ei kuulunut SEC-säännösten piiriin, on saanut huomiota ja Coinbase mainitsee sen puolustaessaan SEC:tä asiassa SEC v. Coinbase.

SEC väittää, että useat Coinbase-kaupankäyntiin listatut rahakkeet ovat arvopapereita ja niitä on säänneltävä. Coinbase kuitenkin väittää, että sijoitussopimuksen on annettava sopimusoikeudelliset oikeudet tulevaan arvoon, ja viimeaikaiset kryptotapaukset eivät tue SEC:n pyrkimyksiä käyttää "järjestelmää" pakottavana lakiteksteistä. Coinbase vetoaa Ripplen päätökseen väittäen, ettei Ripple-tapauksen kohteena olevissa sokeissa, osto-ask- ja spot-vaihtotransaktioissa ollut sijoitussopimusta.

Vaikka Coinbase puolustaa Ripple-päätöstä, on syytä huomata, että tuomari Rakoff asiassa SEC v. Terraform Labs hylkäsi samanlaisen eron ja kieltäytyi erottamasta kolikoita niiden myyntitavan perusteella. Lisäksi SEC on jättänyt asiakirjoja, joilla pyritään valittamaan Ripplen päätöksestä, ja kongressi harkitsee lainsäädäntöä, joka saattaa käsitellä näitä kysymyksiä ja mahdollisesti vaikuttaa kryptoteollisuuteen.

Salausalalla toimivien yritysten on tärkeää määrittää, pitäisikö heidän digitaaliset omaisuutensa luokitella arvopapereiksi, jotta voidaan varmistaa SEC:n sääntöjen ja määräysten noudattaminen. Oikeudenkäynti SEC:tä ja yksityisten sijoittajien vaateita vastaan ​​jatkuu, ja yritykset väittävät, että heidän digitaalisia omaisuuksiaan ei pitäisi käsitellä arvopapereina. Sääntelyympäristön kehittyessä on erittäin tärkeää, että sidosryhmät pysyvät ajan tasalla uusimmasta kehityksestä ja mahdollisista lainsäädännöllisistä muutoksista.

