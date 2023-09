Huawei: NVIDIAn ja Applen nouseva kilpailija Kiinan teknologiamarkkinoilla

By

Huawei, kiinalainen televiestintäjätti, on nopeasti vakiinnuttanut asemansa valtavana kilpailijana alan johtaville NVIDIAlle ja Applelle teknologiamaailmassa. Viimeaikaiset kehityssuunnat korostavat Huawein huomattavaa edistystä, joka ei ainoastaan ​​vastaa vastineidensa kykyjä, vaan myös edistää Kiinan pyrkimystä teknologiseen omavaraisuuteen.

Jensen Huang, NVIDIA:n toimitusjohtaja, on tunnustanut Huawein "yhdeksi teknologisesti edistyneimmistä yrityksistä maailmassa". iFlytek, kiinalainen tekoälykokonaisuus, julkisti äskettäin Spark AI -mallinsa, joka saa voimansa merkittävästi Huawein päivitetyistä GPU-ominaisuuksista, joiden sanotaan nyt olevan NVIDIAn A100 GPU:iden tasolla.

Kiinan sitoutuminen generatiivisten tekoälytekniikoiden kehittämiseen on saanut Huawein nopeuttamaan GPU-ominaisuuksien kehitystä. Tällä siirrolla Huawei pyrkii häiritsemään NVIDIAn markkina-asemaa ja kilpailemaan OpenAI:n ChatGPT- ja GPT-4-malleja yleiskäyttöisellä tekoälymallilla.

Huawei loi aaltoja vuonna 2019 tuomalla markkinoille Ascend 910 AI -prosessorin, joka ohitti NVIDIAn A100:n laskentatehon suhteen. Tämä prosessori, joka on tärkeä osa Huawein Atlas 900 Pod A2 AI -koulutusklusteria, osoittaa yrityksen kyvyn johtaa tekoälypyrkimyksiä ja mahdollisesti tehdä yhteistyötä iFlytekin kaltaisten yritysten kanssa.

Huawein omistautuminen Kiinan teknologisen omavaraisuuden vaalimiseen on ilmeistä. Aggressiivisesta puhelinmarkkinoille tulosta pienempien sirujen kehittämiseen laitteilleen, yritys pyrkii vahvistamaan Kiinan riippumattomuutta ulkomaisista teknologioista. Yhteistyössä Semiconductor Manufacturing International Corpin (SMIC) kanssa Huawei kehitti 7 nanometrin prosessorin uusimpaan puhelimeensa, Mate 60 Pro:hon, edistääkseen innovaatioita Kiinan rajojen sisällä.

USA:n äskettäiset sanktiot hakevientiin Kiinaan ovat entisestään vahvistaneet maan päättäväisyyttä vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista yrityksistä. Kiinan hallitus on jopa rajoittanut Applen iPhone-laitteiden käyttöä virkamiesten ja työntekijöiden keskuudessa, mikä korostaa maiden välistä kasvavaa kuilua ja kyseenalaistaa Applen tulonäkymiä yhdellä sen suurimmista markkinoista.

Huawein Mate 60 Pron julkistaminen on merkittävä haaste Applen hallitsevalle asemalle puhelinmarkkinoilla. Vaikka Huawei saattaa tällä hetkellä olla jäljessä Applesta teknologisen kehityksen suhteen, julkaisu, yhdistettynä hallituksen rajoituksiin, on vaikuttanut Applen osakekursseihin ja markkinoiden arvostukseen. Spekulaatioita Kiinan teknologiamarkkinoiden muuttuvasta dynamiikasta on runsaasti.

Huawei ilmentää Kiinan sitkeää pyrkimystä omavaraisuuteen ja innovaatioihin. Vaikka alan johtavien NVIDIAn ja Applen ohittaminen saattaa olla vielä kaukainen tavoite, Huawein nykyinen kehityssuunta viittaa lupaavaan tulevaisuuteen. Sillä on potentiaalia muokata Kiinan teknologista narratiivia ja tulla kotimaiseksi voimalaitokseksi, joka kilpailee alan parhaiden kanssa.

Lähteet:

– [Lähde 1]

– [Lähde 2]