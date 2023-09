EA ilmoittaa Project Rene: Seuraavan sukupolven Sims-peli on ladattavissa ilmaiseksi

EA on paljastanut uusia yksityiskohtia tulevasta seuraavan sukupolven Sims-pelistään, koodinimeltään Project Rene. Yritys ilmoitti Behind The Sims -esittelyn aikana julkaistussa blogikirjoituksessa, että peli on ladattavissa ilmaiseksi. Tämä muutos seuraa The Sims 4 -pelin ilmaispelaamisen menestystä viime vuonna.

Project Renen ilmainen latausvaihtoehto tarkoittaa, että pelaajat voivat liittyä, pelata ja tutkia peliä ilman tilausta, ydinpelin ostoa tai energiamekaniikkaa. EA aikoo tehdä pelaajille helpoksi kutsua ystäviä tai liittyä heihin ja kokea uusia ominaisuuksia, tarinoita ja haasteita.

EA kuitenkin selvensi, että pelissä on edelleen ostettavaa sisältöä ja paketteja, jotka ovat samanlaisia ​​kuin The Sims 4:ssä. Mutta hinnoittelurakenne ja näiden tuotteiden myyntitapa voivat poiketa nykyisestä pelistä. EA antoi esimerkin perussään lisäämisestä ilmaisena ominaisuutena kaikille, kun taas tulevat paketit voivat keskittyä tiettyihin teemoihin, kuten talviurheiluun tai kilpailuihin.

Project Renen julkaisu ei tarkoita The Sims 4:n tuen loppumista. EA aikoo jatkaa päivitysten ja uuden sisällön tarjoamista The Sims 4 -yhteisölle lähitulevaisuudessa.

Vaikka tarkkaa julkaisupäivää ei ole ilmoitettu, EA on työskennellyt läpinäkyvämmän Project Renen kehitysprosessin eteen. Yhtiö paljasti aiemmin, että peli tarjoaa sekä yksin- että moninpelikokemuksia, ja lisätietoa moninpelikomponenteista paljastetaan myöhemmin tänä vuonna.

