Logitech esittelee artikuloivan verkkokameran parannettuja etäkokouksia ja suoratoistoa varten

By

Logitech on julkistanut uusimman innovaationsa, Logitech Reach -verkkokameran, joka on suunniteltu parantamaan etäkokouksia, online-opetusta ja suoratoistokokemuksia. Yritys aikoo rahoittaa kameran Indiegogo Enterprisen kautta suunnittelun tarkentamiseksi ja hinnoittelun määrittämiseksi.

Vaikka web-kamera itsessään ei ole uusi, koska se perustuu Logitech Streamcam -kameraan, nivelvarren lisääminen tarjoaa parannettua toimivuutta. Tämä 1080p, 60 fps web-kamera voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen Streamcam-kameraan, jolloin käyttäjien ei tarvitse ostaa kokonaan uutta laitetta vaurioiden sattuessa.

Logitech teki markkinatutkimuksen ja havaitsi, että useimmat vastaajat pitivät parempana all-in-one-ratkaisua pelkän telineen sijaan. Siksi yritys päätti tarjota Reachin kokonaisena pakettina. Kun Indiegogo-kampanja on päättynyt ja riittävästi tietoa on kerätty, Logitech aloittaa Reachin myynnin, jossa on valittavissa vapaasti seisova alusta tai pöytäkiinnike.

Yksi Reachin erottuva ominaisuus on sen sujuva panorointiominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat helposti esitellä esineitä pöydällään panoroimalla niitä sujuvasti. Logitechin tuotepäällikkö Gaurav Bradoo korosti kameran telineessä olevan erityisesti suunnitellun renkaan, joka varmistaa, että kuva pysyy pystyssä panoroinnin aikana. Vakaus ja liikkeen sujuvuus korjaavat olemassa olevien nivellevien verkkokamerakiinnikkeiden rajoitukset.

Vaikka Reachin julkaisun ajoitus saattaa tuntua hieman myöhäiseltä, ottaen huomioon etätyöstä siirtyminen monissa yrityksissä, se tarjoaa silti arvokkaita etuja etätyöskentelyä jatkaville tai dynaamista sisältöä etsiville striimaajille ja vloggaajille. Reach pyrkii monipuolisuudellaan parantamaan verkkokokousten ja live-lähetysten interaktiivista kokemusta.

Lähteet:

- Piiri