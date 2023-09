Applen iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin uudet ominaisuudet

By

Apple aikoo julkaista uusimmat lippulaiva-älypuhelimensa, iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin, ja niissä on joitain jännittäviä uusia ominaisuuksia. Yksi merkittävimmistä muutoksista on uuden Action-painikkeen esittely, joka korvaa perinteisen Ring/Silent-kytkimen, joka on ollut iPhonen peruskappale sen alusta lähtien.

Toimintopainike, samanlainen kuin Apple Watch Ultrassa, on mekaaninen painike, jonka avulla käyttäjät voivat ottaa mukautettavat toiminnot käyttöön manuaalisesti. iOS 17 -beetaversiosta löytyvän koodin perusteella Action-painikkeen odotetaan pystyvän suorittamaan useita toimintoja, joita voidaan mukauttaa asetuksista:

Esteettömyys: Antaa käyttäjien käyttää erilaisia ​​esteettömyysasetuksia, kuten VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch ja paljon muuta.

Pikakuvakkeet: Mahdollistaa käyttäjien suorittaa Pikakuvakkeet-sovelluksessa luotuja pikakuvakkeita, kuten lähettää viestejä, toistaa soittolistoja tai ohjata kodin älylaitteita.

Hiljainen tila: Kuten Soitto/äänetön-kytkin, Action-painike voi kytkeä äänettömän tilan päälle tai pois päältä, mykistää soittoäänen ja hälytykset tai poistaa mykistyksen.

Kamera: Käynnistää Kamera-sovelluksen ja antaa käyttäjien ottaa valokuvia tai videoita yhdellä Action-painikkeen painalluksella.

Taskulamppu: sytyttää tai sammuttaa laitteen takana olevan taskulampun.

Tarkennus: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tarkennustilan.

Suurennuslasi: Aktivoi Suurennuslasi-sovelluksen ja muuttaa iPhonen kameran zoomauslaitteeksi pientä tekstiä tai objekteja varten.

Käännä: Käynnistää Kääntäjä-sovelluksen ja antaa käyttäjille mahdollisuuden aloittaa keskusteluja tai käännöksiä yhdellä Action-painikkeen painalluksella.

Äänimuistiot: Aloittaa tai lopettaa äänimuistioiden tallennuksen Äänimuistiot-sovelluksella.

Nämä uudet ominaisuudet tekevät Action-painikkeesta yhden tärkeimmistä iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin erottavista tekijöistä.

Action-painikkeen lisäksi iPhone 15 Prossa huhutaan olevan Grade 5 -titaanista valmistettu keskikehys, mikä johtaa huomattavasti kevyempään laitteeseen. Sen arvioidaan olevan jopa 10 prosenttia kevyempi kuin edeltäjänsä, iPhone 14 Pro.

Apple julkistaa iPhone 15 -sarjan pian muiden mahdollisten tuoteilmoitusten ohella. Pysy kuulolla saadaksesi lisää päivityksiä ja kattavuutta Applen uusimmista innovaatioista.

Lähteet: MacRumors